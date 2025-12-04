循環經濟落實在太空 碎片可用來製造衛星

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】太空碎片有望再利用製作衛星！航太研究團隊正探討利用太空碎片製造衛星和太空船，並在設計、維修和報廢再利用等各個環節中融入循環經濟。對此，該團隊建議將太空站重新構想為多功能樞紐，有機會將太空碎片回收再利用，製造新的衛星零件。

太空碎片再利用

《SciTechDaily》報導，每次發射火箭進行太空探索，不只會消耗大量材料，更是排放大量溫室氣體和臭氧消耗物質。如今，航太研究團隊正探討利用太空碎片製造衛星和太空船，並在設計、維修和報廢再利用等各個環節中融入循環經濟。

事實上，當衛星和太空船退役時，許多材料很少被回收或重複使用，這些消耗物容易變成太空碎片留在軌道上，並干擾在軌道上運行的衛星。對此，該團隊建議將太空站重新構想為多功能樞紐，除了支援燃料補給、維修太空船，也能將太空碎片回收再利用製造新的衛星零件。

薩里大學化學工程師金璇表示，我們必須確保太空活動的可持續性進展，其必須依賴技術、材料和系統的協同運作。

太空循環經濟

《銀河日報》報導，太空碎片是一個迫切問題，不僅阻礙太空探索的可持續性，也威脅軌道上衛星和太空船的運行安全，如同危險廢棄物般漂浮在「太空墓地軌道」。對此，太空循環經濟的概念正是在此背景下應運而生，為解決太空碎片難題提供潛在方案。

