依澳洲社群禁令 Meta：開始下架未滿16歲帳號

中央社／ 雪梨4日綜合外電報導
臉書母公司Meta。路透
科技巨頭Meta今天表示，因應澳洲即將實施的全球首例社群媒體禁令，已著手從Instagram、Threads及Facebook平台移除未滿16歲用戶帳號。

法新社報導，自12月10日起，澳洲將強制臉書、Instagram與TikTok等社群平台移除未滿16歲的用戶，否則將面臨鉅額罰款。

澳洲當局表示，相關平台若不遵守規定，也未採取「合理措施」，將面臨4950萬澳幣（約新台幣10億4000萬元）罰款。

Meta發言人表示：「我們正努力在12月10日前移除所有我們認定未滿16歲的用戶，但這將是一個持續且多層面的過程。」

發言人指出，年齡較小的用戶仍可儲存、下載他們的線上歷史紀錄。

「在你還未滿16歲時，我們會通知你，你的線上內容也會維持你離開時的樣子；而當你滿16歲時，很快就能重新啟用這些平台。」

Meta表示，公司致力於配合澳洲的法規，但呼籲應由應用程式商店來負責年齡查驗，而不是由社群平台審查。

根據政府數據，澳洲約有35萬名年齡介於13至15歲的Instagram用戶，以及約15萬個臉書帳號。

