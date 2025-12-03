聽新聞
0:00 / 0:00
一票男優那裡真的太臭了 辣妹系AV女優崩潰：乘3倍做好清潔
三上悠亞等金字塔頂端的AV女優收入驚人，但可能只讓人看到日本情色產業風光的一面。近日，一名AV女優春陽萌花（春陽モカ）在X發文抱怨，她直言「男優們，最近真的有太多人口臭很嚴重」，呼籲眾多男優至少要「乘3倍努力」做好口腔清潔。
春陽萌花今年曾來台參加TRE台北國際成人展，近日她在X發文抱怨AV拍片現場問題，她提到近期許多AV男優都有嚴重的口臭問題，讓她大嘆當女優們都盡力做好各種衛生管理時，「你們至少也該把這一點（口腔衛生）做好吧？」
此外，即使男優們自認已經做好清潔，覺得「我應該沒問題吧」，春陽萌花仍直言「請把你以為的程度，乘以3倍做口腔清潔」。雖然對男優口臭的指控毫不留情，但春陽萌花也提到，「如果我們（女優）有口臭，豈不是很尷尬嗎？」
職場抱怨文曝光後，不少網友替女優抱屈，「和有口臭的人接吻簡直是惡夢」、「任何讓女演員產生這種想法的男演員都不是專業的」、「注意口氣是最基本的禮儀，那些覺得自己沒問題的人真的應該重新思考」。
男優口臭問題也釣出AV達人一劍浣春秋，他表示春陽萌花是一位非常敬業的女優，如今卻提出嚴厲指控，代表春陽萌花已經忍無可忍了。
此外，一劍浣春秋也提醒粉絲們，參加AV女優的相關活動時，除了保持口氣清新之外，若有流汗也記得換上乾淨的衣物，讓女優們能夠留下好印象。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言