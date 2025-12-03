快訊

一票男優那裡真的太臭了 辣妹系AV女優崩潰：乘3倍做好清潔

聯合新聞網／ 綜合報導
一名AV女優春陽萌花大吐苦水，她表示近期男優口臭問題日益嚴重，疾呼同業們做好口腔清潔。示意圖／ingimage
一名AV女優春陽萌花大吐苦水，她表示近期男優口臭問題日益嚴重，疾呼同業們做好口腔清潔。示意圖／ingimage

三上悠亞等金字塔頂端的AV女優收入驚人，但可能只讓人看到日本情色產業風光的一面。近日，一名AV女優春陽萌花（春陽モカ）在X發文抱怨，她直言「男優們，最近真的有太多人口臭很嚴重」，呼籲眾多男優至少要「乘3倍努力」做好口腔清潔。

春陽萌花今年曾來台參加TRE台北國際成人展，近日她在X發文抱怨AV拍片現場問題，她提到近期許多AV男優都有嚴重的口臭問題，讓她大嘆當女優們都盡力做好各種衛生管理時，「你們至少也該把這一點（口腔衛生）做好吧？」

此外，即使男優們自認已經做好清潔，覺得「我應該沒問題吧」，春陽萌花仍直言「請把你以為的程度，乘以3倍做口腔清潔」。雖然對男優口臭的指控毫不留情，但春陽萌花也提到，「如果我們（女優）有口臭，豈不是很尷尬嗎？」

職場抱怨文曝光後，不少網友替女優抱屈，「和有口臭的人接吻簡直是惡夢」、「任何讓女演員產生這種想法的男演員都不是專業的」、「注意口氣是最基本的禮儀，那些覺得自己沒問題的人真的應該重新思考」。

男優口臭問題也釣出AV達人一劍浣春秋，他表示春陽萌花是一位非常敬業的女優，如今卻提出嚴厲指控，代表春陽萌花已經忍無可忍了。

此外，一劍浣春秋也提醒粉絲們，參加AV女優的相關活動時，除了保持口氣清新之外，若有流汗也記得換上乾淨的衣物，讓女優們能夠留下好印象。

女優 口臭 日本

過了「這年紀」復原能力變差 研究：臨界點前提早干預可延緩

加拿大專家近期發布一項研究，發現75歲是人體機能的關鍵轉捩點，一旦過了這個年紀，身體面對疾病和傷害的恢復能力會急劇下降，難以跟上問題累積的速度，彷彿身體過了「保固期」。

一票男優那裡真的太臭了 辣妹系AV女優崩潰：乘3倍做好清潔

三上悠亞等金字塔頂端的AV女優收入驚人，但可能只讓人看到日本情色產業風光的一面。近日，一名AV女優春陽萌花...

