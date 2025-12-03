過了「這年紀」復原能力變差 研究：臨界點前提早干預可延緩

加拿大專家近期發布一項研究，發現75歲是人體機能的關鍵轉捩點，一旦過了這個年紀，身體面對疾病和傷害的恢復能力會急劇下降，難以跟上問題累積的速度，彷彿身體過了「保固期」。

據《太陽報》（The Sun）報導，加拿大戴爾豪斯大學（Dalhousie University）的研究人員觀察近13,000名平均年齡為67歲的受試者，評估30項健康指標，包含慢性疾病、心血管健康度、日常生活表現等。

研究人員根據「衰弱指數」（Frailty Index）建立了數學模型，去分析「不良健康事件」（如生病或受傷）造成的身體變化，以及身體所需的恢復時間。研究顯示，隨著年齡增長，恢復時間和健康受挫的次數都會增加。

不僅如此，這樣的改變有著明確的時間點，不論受試者是男性或女性，都在約73到76歲之間出現衰退。過了這段年紀之後，身體的恢復速度就開始跟不上累積的健康問題，所以才會出現「一夜之間覺得自己老很多」的情形。

研究人員推論，身體的穩健度（Robustness）和恢復力（Resilience）都只能在75歲之前緩解環境壓力，一旦超過75歲，疾病或受傷等影響只會加速累積，最終導致死亡。

雖然結果聽起來有點嚇人，但研究人員也鼓勵民眾「提早干預」，因為運動和健康飲食都能有效延緩衰老。專家表示，每天保持身體活動和健康的飲食習慣，不但能減少不良健康事件發生，還能延緩或改善衰退現象，讓恢復力維持得更長久。