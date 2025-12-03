快訊

首度鬆口「我當然要參加初選」 李四川曝1結果：我會承擔

「生日會將有異動」遭爆和高志綱不倫 林倪安打破沉默發聲了

昔日對手再披戰袍！劉建國二度參選雲林縣長 張麗善冷回這句話

2025年日本最可愛國中生出爐！13歲「電眼甜心」美少女奪冠

聯合新聞網／ 綜合報導
來自鹿兒島、年僅國中一年級的參賽者「穗野」，從超過3萬5000名報名者中摘下桂冠，成為今年度的「日本最可愛女子中學生」。 圖／IG@jc___hono
來自鹿兒島、年僅國中一年級的參賽者「穗野」，從超過3萬5000名報名者中摘下桂冠，成為今年度的「日本最可愛女子中學生」。 圖／IG@jc___hono

被譽為「日本最可愛女子中學生」的選美大賽「JC Miss Contest 2025」，於11月30日在東京舉行了全國決賽審查。經過激烈角逐，最終由來自鹿兒島、年僅國中一年級的參賽者「穗野」（ほの）脫穎而出，從超過3萬5000名報名者中摘下桂冠，成為今年度的「日本最可愛女子中學生」，也因神似周子瑜引起台灣網友討論。

根據雜誌社Modelpress消息，現年13歲的穗野在頒獎典禮上被叫到名字的瞬間，感動得熱淚盈眶。她手持獎座，向所有支持她的人表達了誠摯的感謝，「真的、真的非常感謝大家的支持。從一開始就以奪冠為目標，能站在這個位置真的非常開心！」

穗野在舞台上表示，她最崇拜的人正是前任冠軍暨本屆活動大使內田結菜（Yuna Uchida）。當內田結菜親手替她戴上皇冠時，穗野幸福地表示，「能由結菜學姊親手替我戴上皇冠，真的太幸福了！」

當被問到比賽期間最辛苦的事情時，穗野坦言，「我不太擅長直播，但每次有觀眾來聽時真的很開心。走台步是我最不擅長、也最緊張害怕的部分…但一站上舞台就真的覺得很快樂。雖然過程中也有辛苦的時候，但訓練營很好玩，現在這一刻也讓我覺得非常充實」。未來的夢想則是希望能成為一位知名人物，並親自設計打造自己的美妝和彩色隱形眼鏡產品。

除了榮譽后冠外，穗野將獲得50萬日圓獎金（約11萬元新台幣），還有「TGC teen 2026」時尚秀的演出權、成為次年度大賽的官方大使，以及一年份的彩色隱形眼鏡贊助等。許多從比賽中脫穎而出的少女後來都活躍於影視、模特兒和演藝圈。

決賽前一天，穗野在IG發文透露，自己出生於鹿兒島縣，從小就常在河邊玩耍、騎腳踏車到處跑，在充滿自然的環境中悠閒長大。以前完全沒有從事過任何演藝活動，在參加JC美少女選拔賽之前，甚至從未使用過SNS（社群平台）。

穗野的個人資料

出身地：鹿兒島縣

年級：一年級

生日：11月8日

MBTI：ESFP

興趣：匹克球

特長／專長：舞蹈

喜歡的話（座右銘）：努力會得到回報

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

鹿兒島 日本 選美 國中生

