快訊

粉絲不捨…「康熙來了」停播10年 最後一次錄影蔡康永淚灑攝影棚

網爆台荷交流情報戰大挫敗 官員：國防部不顧體制是導火線

「給大家看看長相」北醫大教授遭控公開嗆學生黃臉婆 校方回應

限制鬆綁！泰國解除午後酒類銷售禁令 試行6個月

中央社／ 曼谷3日綜合外電報導
泰國今天放寬沿用多年的酒類銷售限制，允許民眾在過去禁止的午後時段購買葡萄酒、啤酒及烈酒，試行6個月。圖／法新社
泰國今天放寬沿用多年的酒類銷售限制，允許民眾在過去禁止的午後時段購買葡萄酒、啤酒及烈酒，試行6個月。圖／法新社

泰國今天放寬沿用多年的酒類銷售限制，允許民眾在過去禁止的午後時段購買葡萄酒、啤酒及烈酒，試行6個月。

法新社報導，人口以佛教徒居多的泰國仍然保持嚴格的酒類銷售法規，限制銷售時段並在宗教節日禁止販售。過去，酒類商店、酒吧及其他販售單位在下午2點至5點之間不得售酒，但新規定允許在上午11點至午夜銷售，同時一個委員會將研究其影響。

官員上個月重新檢視了午後酒類銷售禁令。這項規定最初是為了防止政府員工在上班時間飲酒，但常讓外國遊客感到困惑。副總理宋蓬（Sophon Saram）表示：「過去人們擔心政府員工會偷偷溜出去喝酒，但現在已經不同了。」

根據昨天公布於王室公報（Royal Gazette）的聲明，衛生部長巴塔納（Pattana Promphat）表示，這項新措施「適合目前的情況」。

儘管泰國以旅遊和夜生活聞名，但酒類法規仍深受佛教教義影響，飲酒被視為不當行為。世界衛生組織（WHO）數據顯示泰國的酒類飲用量位居亞洲前列，當地人偏好象牌啤酒、勝獅啤酒及豹王啤酒。

WHO數據顯示，2021年泰國每百萬人口的道路交通死亡人數在近200個國家中排第16位。根據泰國公共衛生部資料，2019至2023年間，因酒駕死亡的人數接近33000人。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

泰國

延伸閱讀

台泰旅客總數創新高 中市府：駐台代表代言行銷也創21萬高點閱率

跨足酒類實體通路 黑松打造專業專賣「黑松酒覓」

「泰國張員瑛」Bow化身女戰士與食屍鬼？為戲剪超短髮、把牙齒塗黑

泰國通縮壓力加重 物價連八個月負成長

相關新聞

戒嚴風暴周年！南韓如何超越內亂

駐韓記者的尹錫悅戒嚴風暴周年回顧 ：南韓如何《超越戒嚴與內亂》

東京迪士尼飯店驚魂！陸籍男持菜刀闖宴會廳 恐嚇同事後逃逸遭逮

日本東京迪士尼度假區的「東京迪士尼海洋觀海景大飯店」（ディズニーシー・ホテルミラコスタ）1日晚間發生一起男子持刀恐嚇事件...

限制鬆綁！泰國解除午後酒類銷售禁令 試行6個月

泰國今天放寬沿用多年的酒類銷售限制，允許民眾在過去禁止的午後時段購買葡萄酒、啤酒及烈酒，試行6個月

法貝傑之家百年珍藏「冬之蛋」拍賣 9.55億創新高價

俄羅斯沙皇時代皇家御用珠寶商「法貝傑之家」（Faberge）被譽為最精美作品之一的「冬之蛋」（The Winter Eg...

歐巴沒得拿 南韓憲法法院去年宣告兄弟姊妹特留分違憲

韓國人一向重視家庭，南韓憲法法院去年4月25日，針對親屬繼承作出一項重大宣告，判決將已實行近50年，民法中有關兄弟姊妹特...

斷垣殘壁中重燃希望，加薩停火協議下的集體婚禮

「穿上傳統服飾，他們在殘垣斷壁中步上紅毯，重拾喜悅和希望……」2025年12月2日，加薩南部汗尤尼斯舉辦盛大的集體婚禮，過去兩年因戰爭爆發無法結婚的佳偶，如今終於得以結為連理。新人們坐上舞台面對眾人祝福，看到的是數以千計巴勒斯坦人在台下歡呼雀躍，甚至爬上建築廢墟以見證這場盛事。加薩飽受超過兩年的戰火摧殘，儘管雙邊已在2025年10月10日實施第一階段停火，但以色列對加薩的空襲並未停止，參與者將這場婚禮視為在戰爭中展現韌性的機會，在逆境中共同慶祝生命。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。