剛捐助香港大火 蘋果庫克再承諾捐助東南亞水患

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
蘋果執行長庫克幾天前剛宣布將捐助香港大火，2日又宣布將捐助東南亞水災。美聯社
蘋果執行長庫克不到一周前才剛宣布計劃捐助香港大火，這回他又宣布，將會捐助近期在東南亞及南亞地區發生的水災。

AppleInsider報導，庫克2日在社群媒體發文表示，蘋果計劃捐款幫助受到風暴影響的印尼、馬來西亞、泰國和斯里蘭卡，協助當地的救災和重建工作。捐款金額未公開。據外電報導，這次風暴引發的洪水和土石流，奪走當地超過1,300人性命。

蘋果經常捐款協助救災。今年10月，該公司宣布將捐款協助梅莉莎颶風的救災工作。今年3月，該公司也同樣捐款協助緬甸和泰國發生的地震。去年蘋果也曾為巴基斯坦和巴西等國家的天災，捐助過金錢和物資。

2022年3月，蘋果也和聯合國兒童基金會（UNICEF）合作，提供受俄烏戰爭影響的家庭協助。2021年10月，蘋果也捐款協助受中國大陸山西省水災影響的社區。

