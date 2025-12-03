剛捐助香港大火 蘋果庫克再承諾捐助東南亞水患
蘋果執行長庫克不到一周前才剛宣布計劃捐助香港大火，這回他又宣布，將會捐助近期在東南亞及南亞地區發生的水災。
AppleInsider報導，庫克2日在社群媒體發文表示，蘋果計劃捐款幫助受到風暴影響的印尼、馬來西亞、泰國和斯里蘭卡，協助當地的救災和重建工作。捐款金額未公開。據外電報導，這次風暴引發的洪水和土石流，奪走當地超過1,300人性命。
蘋果經常捐款協助救災。今年10月，該公司宣布將捐款協助梅莉莎颶風的救災工作。今年3月，該公司也同樣捐款協助緬甸和泰國發生的地震。去年蘋果也曾為巴基斯坦和巴西等國家的天災，捐助過金錢和物資。
2022年3月，蘋果也和聯合國兒童基金會（UNICEF）合作，提供受俄烏戰爭影響的家庭協助。2021年10月，蘋果也捐款協助受中國大陸山西省水災影響的社區。
Storms across Thailand, Indonesia, Malaysia, and Sri Lanka have devastated communities. At Apple, we’re thinking of everyone affected, and will be donating to relief and building efforts on the ground.— Tim Cook (@tim_cook) December 2, 2025
