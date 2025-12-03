快訊

東京迪士尼飯店驚魂！陸籍男持菜刀闖宴會廳 恐嚇同事後逃逸遭逮

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
日本東京迪士尼樂園11月10日舉行耶誕遊行。路透
日本東京迪士尼樂園11月10日舉行耶誕遊行。路透

日本東京迪士尼度假區的「東京迪士尼海洋觀海景大飯店」（ディズニーシー・ホテルミラコスタ）1日晚間發生一起男子持刀恐嚇事件，34歲中國籍男子姜春雨手持中式菜刀闖入宴會廳，對著前同事出言威脅並揮刀後逃走，所幸無人受傷。警方隔日將他逮捕，正在調查詳細動機。

日本電視台與朝日電視報導，事件發生在1日晚上8點多，警方接獲110報案稱「有人持菜刀逞凶」。據轉述，姜姓嫌犯突然出現，保持沉默且神情鎮定。目擊者表示，看到男子持長方形的菜刀，向飯店的門廳跑去，並揮舞著這把「相當大」的刀，朝出入口離開。

宴會廳內當時正舉行企業派對，嫌犯進入幾分鐘後就從包包中取出菜刀，對一名31歲男性出言威脅，喊著「再靠近我就殺了你」等。他用刀具比劃了約5分鐘後，便朝舞濱站方向逃離。警方展開追查，2日在神奈川縣川崎市將姜春雨逮捕。

據報導，姜姓嫌犯是舉辦宴會的公司前員工，接受偵訊時否認部分犯行，聲稱「當時只是進入宴會廳發放抗議文時被強行阻止，所以從包包中取出自備的中式菜刀，但沒有指向他人或進行威脅。」

姜姓男子因在宴會廳內對前同事持刀並威脅，被警方以涉嫌違反暴力行為等處罰法逮捕。警方認為兩人之間可能存在某種糾紛，目前正在調查詳細動機。

日本 迪士尼 派對

