歐巴沒得拿 南韓憲法法院去年宣告兄弟姊妹特留分違憲

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導
南韓憲法法院去年4月判決民法中兄弟姊妹特留分的規定違憲且立即失效。圖/聯合報系資料照片
韓國人一向重視家庭，南韓憲法法院去年4月25日，針對親屬繼承作出一項重大宣告，判決將已實行近50年，民法中有關兄弟姊妹特留分的規定違憲，且立即失效，被視為法律回應社會及家庭制度變遷的重大變革，變得更加重視對於個人財產處分權的保護。

南韓自1977年將特留分制度引入民法，用意與我國類似，在於保障特定法定繼承人能繼承一定比例遺產，以防止被繼承人透過遺囑等方式完全剝奪繼承人的繼承權，其中便包括二等親的兄弟姊妹。

但隨著社會經濟結構的變化，小家庭與單身者增加，以及兄弟姊妹間的經濟獨立性提高，不少手足關係日漸疏遠，甚至可能長期沒有往來，更不用說彼此間的經濟、扶養關係，日後卻因法律強制分配遺產給關係疏遠或毫無貢獻的兄弟姊妹，導致爭訟漸多。

為此，有人認為民法兄弟姊妹特留分的規定，已侵犯憲法保障的財產權和遺囑自由，於是交由憲法法院進行違憲審查。2024年4月25日，南韓憲法法院以全體法官一致決，判決此規定違憲，但其他法定繼承人如直系血親尊親屬（父母、祖父母）、直系血親卑親屬（子女、孫子女）和配偶特留分仍維持不受影響。

繼承人 憲法法院 兄弟

