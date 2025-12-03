快訊

設備老舊？上課到一半吊扇突「整組砸落」 建中生淡定拍片喊不意外

斷垣殘壁中的新郎新娘：加薩停火協議下的集體婚禮

吳建豪暴瘦到脫相？ 近照嚇壞粉絲：以為是葛優

法貝傑之家百年珍藏「冬之蛋」拍賣 9.55億創新高價

中央社／ 倫敦2日綜合外電報導
「冬之蛋」以纖細的水晶雕琢而成，外觀清冷如冰。（路透）
「冬之蛋」以纖細的水晶雕琢而成，外觀清冷如冰。（路透）

俄羅斯沙皇時代皇家御用珠寶商「法貝傑之家」（Faberge）被譽為最精美作品之一的「冬之蛋」（The Winter Egg），今天在倫敦以近2300萬英鎊（約新台幣9億5500萬元）成交，刷新這位傳奇珠寶工匠拍賣紀錄。

法新社報導，這顆精緻華美的珠寶蛋在藝術品拍賣行佳士得（Christie's）舉槌，並三度創下「法貝傑之家」作品的拍賣新高價。

倫敦拍賣業者表示，買家身分暫未公開，這位買家以2290萬英鎊擊敗全球收藏家熱烈競標，抱走這件逾百年歷史瑰寶。

這顆由俄羅斯沙皇尼可拉斯二世（Tsar NicholasII）1913年為母親訂製的精美水晶蛋，拍賣前評估價超過2000萬英鎊。

佳士得代表歐根妮蔓（Margo Oganesian）在拍賣槌落後數分鐘表示：「今天的成交金額刷新法貝傑之家作品的世界拍賣紀錄，再次證明這件經典傑作的永恆價值。」

「法貝傑之家」是打造沙俄皇室珠寶的宗師，在31年期間為當時的羅曼諾夫家族（Romanov family）製作50枚帝王復活節彩蛋，稀有且價格高昂。

他的繼任者尼可拉斯二世每年都固定訂製兩枚復活節彩蛋，分別送給母親和妻子，直到1917年俄國革命皇室倒台為止。

至今，50枚帝王復活節彩蛋僅存43枚，有7枚下落不明。

「冬之蛋」以纖細的水晶雕琢而成，外觀清冷如冰，鑲嵌約4500顆玫瑰式切割鑽石，高僅14公分。

歐根妮蔓說，它的非凡之處不僅在於華麗，更在於「技術和工藝」。

她說：「冬之蛋確實是世上最稀有的寶物之一，法貝傑之家如何製成這顆彩蛋，幾乎難以想像。」

俄羅斯沙皇時代皇家御用珠寶商「法貝傑之家」的作品「冬之蛋」，以近2300萬英鎊拍出。（圖取自佳士得網頁christies.com）
俄羅斯沙皇時代皇家御用珠寶商「法貝傑之家」的作品「冬之蛋」，以近2300萬英鎊拍出。（圖取自佳士得網頁christies.com）

「冬之蛋」由法貝傑製作，12月2日在倫敦拍賣。（路透）
「冬之蛋」由法貝傑製作，12月2日在倫敦拍賣。（路透）

珠寶 復活節 俄羅斯

延伸閱讀

38歲哪有可能！韓孝周「0修圖微肉」氣場卻把珠寶都比下去

金馬獎明星穿戴解密！林柏宏1,600萬珠寶、林嘉欣西裝原來穿這家？

巴黎羅浮宮驚天珠寶竊案 法國再逮捕4嫌

2025年度最期待神仙CP！「10DANCE」町田啟太珠寶秀中性魅力預告登台

相關新聞

歐巴沒得拿 南韓憲法法院去年宣告兄弟姊妹特留分違憲

韓國人一向重視家庭，南韓憲法法院去年4月25日，針對親屬繼承作出一項重大宣告，判決將已實行近50年，民法中有關兄弟姊妹特...

斷垣殘壁中重燃希望，加薩停火協議下的集體婚禮

「穿上傳統服飾，他們在殘垣斷壁中步上紅毯，重拾喜悅和希望……」2025年12月2日，加薩南部汗尤尼斯舉辦盛大的集體婚禮，過去兩年因戰爭爆發無法結婚的佳偶，如今終於得以結為連理。新人們坐上舞台面對眾人祝福，看到的是數以千計巴勒斯坦人在台下歡呼雀躍，甚至爬上建築廢墟以見證這場盛事。加薩飽受超過兩年的戰火摧殘，儘管雙邊已在2025年10月10日實施第一階段停火，但以色列對加薩的空襲並未停止，參與者將這場婚禮視為在戰爭中展現韌性的機會，在逆境中共同慶祝生命。

國外可以台灣卻不行？非自主「斷食善終」為何惹議

近期在台灣有一名醫事人員聲稱，協助重度障礙者家屬進行「非自主斷食善終」，臺灣障礙研究學會對此發表聲明。聲明指出，當國家照顧與支持系統的不足、導致家庭長期承受照顧壓力時，社會往往會把這些外在的制度性問題，錯誤地推到障礙者身上。在這樣的情況下，家屬或醫師可能因為壓力或錯誤的生命價值判斷，錯認重度障礙者「沒有生活品質」或「生命不值得延續」，進而擅自替當事人作出終結生命的決定。臺灣障礙研究學會強調，制度缺口所造成的困境，不應成為他人取代障礙者決定生命去留的理由。

法貝傑之家百年珍藏「冬之蛋」拍賣 9.55億創新高價

俄羅斯沙皇時代皇家御用珠寶商「法貝傑之家」（Faberge）被譽為最精美作品之一的「冬之蛋」（The Winter Eg...

臭氧層破洞已縮小 國際公約促汙染管制

《蒙特婁議定書》讓臭氧層破洞持續縮小！歐盟氣候監測數據顯示，今年南極上空出現自2019年以來最小、持續時間最短的臭氧層破洞，顯示出臭氧層有逐漸恢復的跡象。目前，儘管完全恢復預計仍需要數十年，但國際社會淘汰消耗臭氧層的化學物質，已有顯著成效。

濃煙密布…日本北海道函館市中心大火 10多輛消防車出動灌救

日本北海道函館市中心五稜郭附近商店街今天下午傳出火警，火勢已持續2小時以上，當局至少出動14輛消防車滅火

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。