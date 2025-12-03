臭氧層破洞已縮小 國際公約促汙染管制

《蒙特婁議定書》讓臭氧層破洞持續縮小！歐盟氣候監測數據顯示，今年南極上空出現自2019年以來最小、持續時間最短的臭氧層破洞，顯示出臭氧層有逐漸恢復的跡象。目前，儘管完全恢復預計仍需要數十年，但國際社會淘汰消耗臭氧層的化學物質，已有顯著成效。

臭氧層破洞縮小中

《衛報》報導，根據歐盟哥白尼計劃大氣監測 (CAMS) 的數據，今年南極上空出現自2019年以來最小、持續時間最短的臭氧層破洞，顯示出臭氧層有逐漸恢復的跡象。

相較於2020年至2023年間出現一系列更大、持續時間更長的破洞，這是臭氧層破洞連續第二年有變小趨勢。

今年9月，臭氧層破洞在於南半球達到最大面積2100萬平方公里，遠低於2023年最大面積的2600萬平方公里。對此，科學家認為，2022年洪加湯加的火山噴發將大量火山灰和水蒸氣噴入平流層，才會導致2023年臭氧層的大規模破壞。

自1987年以來，《蒙特婁議定書》及相關修正案逐步淘汰消耗臭氧層的化學物質，使得臭氧層已有明顯恢復。CAMS主任魯伊爾表示，在臭氧消耗物質禁令下，臭氧層正逐年穩定恢復中，尤其當國際社會攜手應對全球環境挑戰時，這是值得慶祝的氣候里程碑。

完全恢復需數十年

《合眾國際社》報導，美國國家航空暨太空總署 (NASA) 和美國國家海洋暨大氣總署 (NOAA) 也共同宣布，2025年南極臭氧層破洞是二十多年來記錄中最小破洞的第五名。目前，儘管完全恢復預計仍需要數十年，但國際社會淘汰消耗臭氧層的化學物質已有顯著成效。

