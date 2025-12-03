快訊

中工讓出一席董事 牽涉威京與寶佳「共治或接手」戰略

中職／林書逸有望換上藍色球衣？悍將球團曝：已有鎖定人選、有消息將公布

孩子因一匹馬變專注 日本動物輔助治療讓幼教師感動

另類耶誕傳統 北美防空司令部追蹤耶誕老人70年

中央社／ 洛杉磯2日專電

美國、加拿大軍方每年耶誕節聯合執行一項「守護孩子夢想」的特別任務。今年邁入第70周年，平安夜開放全球電話詢問耶誕老人位置，支援200多種語言翻譯。

美國與加拿大共同成立的北美航太防衛司令部（NORAD）新聞稿宣布，追蹤耶誕老人的網站在1日上線。這個單位在每年12月24日執行一項特別任務：向打電話進來的民眾回報耶誕老人的位置。

北美航太防衛司令部成立於冷戰時期，全天候密切注意長程轟炸機、導彈等空中威脅。但在耶誕節這一天，軍事雷達上多了一個想像中的追蹤對象。

這項另類傳統源於70年前，值班軍官在平安夜接到一通電話，另一頭孩子聲音說：「請問是耶誕老公公嗎？」

1955年科羅拉多州一家百貨公司在報紙刊登廣告，請兒童打電話給耶誕老人。這原本是刺激消費的促銷活動，登報時卻排版錯誤，把電話印成北美航太司令部前身單位的值班室電話。

當晚空軍上校蕭普（Harry Shoup）接到電話，將錯就錯，以耶誕老人的身分回應打進來的電話，並指示部屬在雷達上「標示」耶誕老人的位置。

後來演變成每年到了耶誕節，基地都要加派志工，回覆來自各地的電話查詢。

北美航太防衛司令部1日推出追蹤耶誕老人的網站，以「北極村」為主題，為耶誕節倒數。有別於過去的電話熱線，今年加入網頁版的通話功能，全球使用者可以播打網路電話，搭配200多種語言的翻譯服務，把服務擴及全球。

語言 耶誕節 位置

延伸閱讀

精英拓展航太應用 有斬獲

台新新光金聖誕祭 5日點燈

新北耶誕馬拉松接力賽12月7日舉行 沿途交管提醒

女神李多慧來了！台南耶誕演唱會首擔綱攜手籃籃主持

相關新聞

濃煙密布…日本北海道函館市中心大火 10多輛消防車出動灌救

日本北海道函館市中心五稜郭附近商店街今天下午傳出火警，火勢已持續2小時以上，當局至少出動14輛消防車滅火

黎巴嫩貝魯特海濱彌撒湧15萬人 教宗乞求為苦難之地賜下和平

羅馬天主教教宗良十四世今天上午在黎巴嫩貝魯特濱海區主持彌撒，吸引15萬人參與。他強調，中東須有拒絕暴力、克服分裂的新作法...

赴韓注意！南韓鐵道、首爾地鐵工會預告罷工 恐引發交通大亂

南韓鐵道公社與首爾交通公社的工會相繼預告將從11日、12日起全面罷工，若2大公社的罷工皆成真，火車及首爾地鐵勢必皆會受到...

西班牙爆發非洲豬瘟…日本暫停進口豬肉產品 官員研判會影響供給

西班牙近期爆發非洲豬瘟後，日本已於11月28日起暫停進口西班牙豬肉與豬肉加工品等產品。日本農林水產大臣鈴木憲和預測，這會...

印度跨種姓戀悲劇…男子慘遭女方家屬獵殺 她崩潰盼滅親：求絞刑

印度近日發生一起駭人命案，21歲女子安查爾（Aanchal Mamidwar）與25歲男友薩克沙姆（Saksham Tate）交往3年，卻因跨種姓戀情...

巧克力變身華麗藝術品 法甜點師助病童募款400萬元

法國多位最知名的甜點師傅創作的巧克力藝術品，今天在一場慈善拍賣會上讓競標者看得垂涎欲滴，最終拍出超過10萬歐元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。