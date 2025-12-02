快訊

全聯鯛魚排藥檢超標急下架 第三方單位檢驗結果大逆轉

陸配被註銷台灣戶籍…錢麗今晚辦理離職 華碩官方回應了

國防預算遭封殺…賴總統：在野黨準備走另一條路 未來恐成愛國者治台

教宗結束黎巴嫩3天行程 返國前籲停止「攻擊與敵對」

中央社／ 貝魯特2日綜合外電報導

羅馬天主教教宗良十四世今天結束為期3天的黎巴嫩訪問行程，教宗啟程返國前呼籲停止「攻擊與敵對行動」，並強調中東亟需以新的方式追求和平。

法新社報導，教宗良十四世（Pope Leo XIV）進行就任以來首次國際牧靈訪問，11月30日從土耳其抵達黎巴嫩，進行為期3天訪問。

教宗今天於黎巴嫩行程的最後一天，在貝魯特濱海區主持戶外彌撒，吸引了大約15萬人參加。

返國前，教宗在貝魯特機場發表談話指出，雖未能遍訪黎國所有地區，但「我在此表達對和平的期盼，也衷心呼籲：願所有攻擊與敵對行為停止」。

教宗說：「我們必須承認武裝戰鬥不會帶來好處，武器雖然能奪命，但協商、調停與對話才有建設性。讓我們所有人選擇和平，不只是當成目標，更要視為行動的道路。」

教宗在主持戶外彌撒前，先行前往2020年8月4日貝魯特港爆炸事故地靜默祈禱。那場災難奪走超過220條人命，造成逾6500人受傷，市區大範圍區域遭到重創。

教宗今天稍早還探訪了修女經營的精神醫院，院長馬赫洛夫（Marie Makhlouf）激動地感謝教宗是「被遺忘者和弱勢者的父親」。教宗說：「我們不能忘記最脆弱的族群。」

黎巴嫩總統奧恩（Joseph Aoun）今天在送別教宗的儀式上表示，教宗的來訪提醒世人「全球沒有忘記黎巴嫩，仍有人為此地祈禱並努力促成和平」。

教宗 黎巴嫩 羅馬 良十四世

延伸閱讀

輔大校園點燈 創校百周年主燈吸睛

教宗訪黎巴嫩修道院 祈求和平降臨黎國和周遭地區

加薩戰禍逾7萬死 教宗：兩國方案是以巴衝突唯一解方

教宗良十四世：兩國方案是以巴衝突唯一解方

相關新聞

黎巴嫩貝魯特海濱彌撒湧15萬人 教宗乞求為苦難之地賜下和平

羅馬天主教教宗良十四世今天上午在黎巴嫩貝魯特濱海區主持彌撒，吸引15萬人參與。他強調，中東須有拒絕暴力、克服分裂的新作法...

赴韓注意！南韓鐵道、首爾地鐵工會預告罷工 恐引發交通大亂

南韓鐵道公社與首爾交通公社的工會相繼預告將從11日、12日起全面罷工，若2大公社的罷工皆成真，火車及首爾地鐵勢必皆會受到...

西班牙爆發非洲豬瘟…日本暫停進口豬肉產品 官員研判會影響供給

西班牙近期爆發非洲豬瘟後，日本已於11月28日起暫停進口西班牙豬肉與豬肉加工品等產品。日本農林水產大臣鈴木憲和預測，這會...

印度跨種姓戀悲劇…男子慘遭女方家屬獵殺 她崩潰盼滅親：求絞刑

印度近日發生一起駭人命案，21歲女子安查爾（Aanchal Mamidwar）與25歲男友薩克沙姆（Saksham Tate）交往3年，卻因跨種姓戀情...

巧克力變身華麗藝術品 法甜點師助病童募款400萬元

法國多位最知名的甜點師傅創作的巧克力藝術品，今天在一場慈善拍賣會上讓競標者看得垂涎欲滴，最終拍出超過10萬歐元

英國牛津字典2025代表字「rage bait」引戰誘餌 炎上衝流量

英國「牛津英語字典」12月1日宣布，「引戰誘餌」（rage bait）獲頒2025年代表字，意指故意發表爭議內容，目標是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。