黎巴嫩貝魯特海濱彌撒湧15萬人 教宗乞求為苦難之地賜下和平

中央社／ 貝魯特2日綜合外電報導
羅馬天主教教宗良十四世。 法新社
羅馬天主教教宗良十四世今天上午在黎巴嫩貝魯特濱海區主持彌撒，吸引15萬人參與。他強調，中東須有拒絕暴力、克服分裂的新作法，同時敦促區域內的基督徒「要有勇氣」。

法新社報導，教宗良十四世（Pope Leo XIV）進行就任以來首次國際牧靈訪問，11月30日從土耳其抵達黎巴嫩。他特別想要激勵對這個深陷困境國家逐漸失去信心的年輕一代。

根據教廷新聞辦公室引述黎巴嫩當局的數據，約有15萬人參加今天的露天彌撒。

良十四世表示，他期盼自己「以希望的朝聖者之姿來到中東，懇求上帝為這片充滿動盪、戰爭和苦難的摯愛土地賜下和平的恩典」。

他指出：「中東必須有新方法，摒棄復仇和暴力思維，克服政治、社會和宗教分歧，並以和解與和平之名開啟新篇章。」

教宗說：「我特別為摯愛的黎巴嫩祈禱，也再次要求國際社會不遺餘力推動對話及和解進程。」

以色列和什葉派基本教義民兵組織真主黨（Hezbollah）去年的戰爭令黎巴嫩人民餘悸猶存，許多人擔心衝突再起，教宗此行總算讓他們能夠暫時轉移注意力。

提早到場的庫里（Samira Khoury）告訴法新社：「教宗為我們的內心帶來歡樂和安寧，也讓我們重拾希望。」

這是黎巴嫩行的最後一天，教宗於彌撒前先前往2020年8月4日貝魯特港爆炸事故地靜默祈禱。那場災難奪走超過220條人命，造成逾6500人受傷，巿區大範圍區域遭到重創。

教宗在追悼遇難者的紀念碑前靜默祈禱後點亮一盞燈。一旁依然可以看見災難後留下的貨櫃、瓦礫堆和從毀損穀倉中散落的小麥粒。

接著他跟倖存者和罹難者家屬握手、交談並且給予祝福。當中有許多抱著親人照片的兒童。

數以萬計民眾天還沒亮就聚集在貝魯特濱海區準備參加露天彌撒，有人來自鄰國敘利亞，甚至美國。

22歲的法德爾（Elias Fadel）表示：「這是給黎巴嫩的一線希望。我光是看到大家有多快樂、眼中閃爍對國家未來的希望，就已經感受到祥和。」

他說：「希望不會再有戰爭。」

教宗預計今天下午啟程返回羅馬。

黎巴嫩貝魯特海濱彌撒湧15萬人 教宗乞求為苦難之地賜下和平

