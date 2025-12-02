赴韓注意！南韓鐵道、首爾地鐵工會預告罷工 恐引發交通大亂

快訊

中央社／ 首爾2日綜合外電報導
歐新社
南韓鐵道公社與首爾交通公社的工會相繼預告將從11日、12日起全面罷工，若2大公社的罷工皆成真，火車及首爾地鐵勢必皆會受到影響，尤其適逢年末，韓媒憂恐會造成交通大亂。

根據韓聯社今天報導，民主勞總公共運輸工會的全國鐵道工會今天在首爾站東側廣場召開記者會，喊出「這是對政府的最後警告」，若薪資談判中的核心訴求未獲實現，將於11日展開全面罷工。

鐵道工會委員長姜哲（音譯）表示，「若連我們最後的訴求都被無視，那只剩下一個選擇」。他強調，「我們將凝聚全國鐵道勞工的決心與力量，打造堅固且毫不動搖的罷工隊伍，務必取得勝利」。

另外，首爾地鐵方面，日前營運1到8號線的首爾交通公社第1、3工會已宣布將於12日進行全面罷工；第2工會也於昨天通知組員，將在同天12日加入罷工行列。

公共運輸工會首爾交通公社9號線支部，負責營運首爾地鐵9號線第2、3階段區間，今天也在首爾市政府前舉行記者會，喊出「若首爾市與交通公社不履行增聘人力的協議，將自11日起以總罷工回應」。

報導指出，若鐵道公社與首爾地鐵的罷工皆成真，火車與地鐵運行勢必受影響，擔憂恐引發交通大亂。

鐵道公社除了負責大部分高速鐵路與一般鐵路外，還與首爾交通公社共同營運首爾地鐵1、3、4號線，此外也營運京春線、水仁盆唐線、京義中央線等多條廣域鐵路。

