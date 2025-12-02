德里周遭農業廢棄物焚燒減9成 空氣品質仍惡化

快訊

中央社／ 新德里2日專電

印度德里每年冬季都因周遭地區焚燒農業廢棄物而面臨空汙，印度環境部長雅達夫（Bhupender Yadav）表示，今年焚燒較2022年減少90%；不過，德里國家首都區（NCR）空氣品質依舊因車輛排放、工業污染等因素惡化。

今日印度（India Today）報導，NCR今年冬季已有多處空氣品質指標（Air Quality Index, AQI）曾飆破450，達到最差的「嚴重」等級。

印度判斷空汙的AQI分為6級，0至50為「佳」、51至100為「滿意」、101至200為「適中」、201至300為「差」、301至400為「極差」、401至500為「嚴重」。

印度政府不諱言，NCR空汙的成因很多，尤其當地是人口稠密地區，許多人為因素會帶來空汙，例如車輛、工業排出的廢氣，還有建築活動、道路和空地會出現的揚塵，以及垃圾焚燒、掩埋場火災帶來的有毒氣體，甚至天氣因素帶來的污染，但焚燒農業廢棄物確實會讓空氣品質變差的情況加劇。

針對改善情況，雅達夫指出，旁遮普（Punjab）、哈雅納（Haryana）焚燒農業廢棄物的情況已經比2022年減少90%。

印度政府深知焚燒農業廢棄物會帶來嚴重空氣污染，因此制訂幾項措施遏制，也推廣作物秸稈管理（Crop Residue Management, CRM）的替代方案。

這些舉措包括撥給旁遮普、哈雅納超過312億廬比（約新台幣109.12億元）預算，用於購置26萬台CRM處理機器、設立3萬3800個讓農民租用CRM處理機器的中心，小農或弱勢農民可免費使用處理機器。

