東南亞洪災 新加坡總理籲不分國界強化抗災韌性

東南亞近日遭遇嚴重水災，超過800名進行電子登記或聯繫新加坡外交部的新加坡人從泰國合艾安全返星。新加坡總理黃循財今天表示，這些極端天氣事件再次提醒氣候變遷不分國界，必須跨越國界加速共同努力為地球建立更具韌性的未來。

黃循財在臉書發文表示，對於東南亞多地遭受嚴重水患、重創社區的消息深感悲痛，那些災後流離失所與損失的影像令人心碎，並向所有受影響的民眾以及奮戰在前線、冒著風險守護他人的救援人員致以最深切關懷與祈念。

「尤其感謝泰國和馬來西亞當局迅速協助受困於合艾（Hat Yai）的新加坡民眾，讓我們得以安全地將他們帶回家」。黃循財指出，當前這個艱難時刻，新加坡願在能力所及之處提供支援。

黃循財表示，這些極端天氣事件再次提醒氣候變遷不分國界、影響著每一個人，必須以全球性的行動來應對，跨越國界加速共同努力，為地球建立更具韌性的未來。

聯合早報報導，新加坡外交部長維文（VivianBalakrishnan）指出，共有822名透過電子登記或向新加坡外交部通報的新加坡人，已安全從泰國合艾返星；感謝泰方支援，也感謝馬來西亞政府在可能的情況下協助接收新加坡人、提供協助。

季風豪雨引發洪災淹沒了印尼、泰國與馬來西亞部分地區，數千人被困，其中許多人被困在屋頂等待救援。法新社報導，根據印尼國家災害應變總署（BNPB）數據，洪水與山崩已在印尼造成超過300人死亡。

泰國洪災救援中心表示，超過4萬人已在避難中心避難，但「部分民眾已經返回家中」。馬來西亞外交部表示，已有上千名因洪水滯留在合艾的馬來西亞公民獲救。每年季風季節通常帶來豪雨，容易引發山崩與暴洪。