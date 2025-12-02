印度跨種姓戀悲劇…男子慘遭女方家屬獵殺 她崩潰盼滅親：求絞刑

印度近日發生一起駭人命案，21歲女子安查爾（Aanchal Mamidwar）與25歲男友薩克沙姆（Saksham Tate）交往3年，卻因跨種姓戀情遭女方家族強烈反對。安查爾的父親與兄弟多次試圖施壓、強行拆散兩人未果，竟聯手將薩克沙姆殺害。案發後，安查爾趕往現場，將薑黃粉與硃砂塗在男友遺體上，象徵性完成婚禮儀式，「就算他離開了，我依然是他的人」。

根據印度媒體《News18》報導，薩克沙姆與安查爾相識多年，曾與她的兄弟希梅什（Himesh Mamidwar）交情密切。兩人交往期間，因種姓差異屢遭女方家族反對。近期安查爾的父親加賈南（Gajanan／Ganesh Mamidwar）得知她仍與薩克沙姆往來，更加憤怒，多次要求她徹底斷絕關係。

命案發生於11月27日晚間。警方指出，當時薩克沙姆正與友人站在路邊，希梅什連同父親加賈南及其他共犯突然上前挑起衝突。過程中，希梅什開槍射擊，子彈穿過薩克沙姆肋骨後，他又撿起磚瓦砸向對方頭部，薩克沙姆當場死亡。

事發隔日，家屬正在準備薩克沙姆的後事時，安查爾情緒崩潰地前往男友住處，表示要「完成婚禮」。目擊者向媒體透露，她在眾人面前替薩克沙姆進行傳統儀式，將薑黃粉與硃砂塗抹在遺體上，象徵夫妻結縭。

安查爾哽咽表示：「我們相愛3年，只因種姓不同，我家人就要拆散我們。父親和兄弟多次威脅要殺他，現在他們真的做了。」她呼籲政府重判，「我要求凶手被判絞刑」，並透露自己將搬進薩克沙姆家中居住。

警方已依謀殺、非法集會、暴動、《SC/ST（反暴行）法》及《武器法》等多項罪名，逮捕加賈南、希梅什等6名嫌犯，法院裁定羈押3天。