快訊

非自願性離職？太子集團百名員工傳失業 議員曝有23人申請失業補助

懷舊情緒加上川普介選助攻 宏都拉斯部分選民最後關頭轉向阿斯夫拉

柯文哲聲請貪汙案「法庭直播」駁回！合議庭：只准宣判5日內上網公播

聽新聞
0:00 / 0:00

印度跨種姓戀悲劇…男子慘遭女方家屬獵殺 她崩潰盼滅親：求絞刑

聯合新聞網／ 綜合報導
印度近日發生一起跨種姓戀悲劇，引發熱議。示意圖，非新聞當事人。路透社
印度近日發生一起跨種姓戀悲劇，引發熱議。示意圖，非新聞當事人。路透社

印度近日發生一起駭人命案，21歲女子安查爾（Aanchal Mamidwar）與25歲男友薩克沙姆（Saksham Tate）交往3年，卻因跨種姓戀情遭女方家族強烈反對。安查爾的父親與兄弟多次試圖施壓、強行拆散兩人未果，竟聯手將薩克沙姆殺害。案發後，安查爾趕往現場，將薑黃粉與硃砂塗在男友遺體上，象徵性完成婚禮儀式，「就算他離開了，我依然是他的人」。

根據印度媒體《News18》報導，薩克沙姆與安查爾相識多年，曾與她的兄弟希梅什（Himesh Mamidwar）交情密切。兩人交往期間，因種姓差異屢遭女方家族反對。近期安查爾的父親加賈南（Gajanan／Ganesh Mamidwar）得知她仍與薩克沙姆往來，更加憤怒，多次要求她徹底斷絕關係。

命案發生於11月27日晚間。警方指出，當時薩克沙姆正與友人站在路邊，希梅什連同父親加賈南及其他共犯突然上前挑起衝突。過程中，希梅什開槍射擊，子彈穿過薩克沙姆肋骨後，他又撿起磚瓦砸向對方頭部，薩克沙姆當場死亡。

事發隔日，家屬正在準備薩克沙姆的後事時，安查爾情緒崩潰地前往男友住處，表示要「完成婚禮」。目擊者向媒體透露，她在眾人面前替薩克沙姆進行傳統儀式，將薑黃粉與硃砂塗抹在遺體上，象徵夫妻結縭。

安查爾哽咽表示：「我們相愛3年，只因種姓不同，我家人就要拆散我們。父親和兄弟多次威脅要殺他，現在他們真的做了。」她呼籲政府重判，「我要求凶手被判絞刑」，並透露自己將搬進薩克沙姆家中居住。

警方已依謀殺、非法集會、暴動、《SC/ST（反暴行）法》及《武器法》等多項罪名，逮捕加賈南、希梅什等6名嫌犯，法院裁定羈押3天。

命案 婚禮 印度 遺體

延伸閱讀

不是重訓！父96歲善終每天固定做1事 名醫：最平凡的長壽投資

臥床女兒沒吸痰窒息亡…母外出涉遺棄致死 法官量刑酌減勸：別獨自承擔

台北月薪沒5萬都難民？他年薪百萬調回高雄 買房買車直喊：爽

衣服免費送你穿！UNIQLO隱藏好康曝光 網友驚喜：GU也有

相關新聞

印度跨種姓戀悲劇…男子慘遭女方家屬獵殺 她崩潰盼滅親：求絞刑

印度近日發生一起駭人命案，21歲女子安查爾（Aanchal Mamidwar）與25歲男友薩克沙姆（Saksham Tate）交往3年，卻因跨種姓戀情...

西班牙爆發非洲豬瘟…日本暫停進口豬肉產品 官員研判會影響供給

西班牙近期爆發非洲豬瘟後，日本已於11月28日起暫停進口西班牙豬肉與豬肉加工品等產品。日本農林水產大臣鈴木憲和預測，這會...

巧克力變身華麗藝術品 法甜點師助病童募款400萬元

法國多位最知名的甜點師傅創作的巧克力藝術品，今天在一場慈善拍賣會上讓競標者看得垂涎欲滴，最終拍出超過10萬歐元

英國牛津字典2025代表字「rage bait」引戰誘餌 炎上衝流量

英國「牛津英語字典」12月1日宣布，「引戰誘餌」（rage bait）獲頒2025年代表字，意指故意發表爭議內容，目標是...

印尼雅加達禁食狗肉 饕客反彈「上帝造狗就是要給人吃」

印尼首都雅加達宣布全面禁止交易與食用狗、貓及蝙蝠等高風險動物的肉，希望降低狂犬病風險並規範市場；新規上路後引發部分民眾不...

穿3年前舊裙 凱特王妃瘦成紙片人 網友驚：有45公斤嗎？

英國凱特王妃去年被診斷出癌症並接受腹部手術，歷經九個月的化療後，已康復的凱特逐步恢復王室公務，日前她造訪兒童心理慈善機構...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。