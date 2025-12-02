快訊

跨區就學／北北基逾9成可讀公校 為何高中校長疾呼減招

中國海警將日本漁船驅離釣魚台 日巡邏船要求陸駛離領海

英國敲定輸美藥品享「0%關稅」 交換條件曝光

火星上有冰川痕跡 促氣候變化冷暖交替

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
火星山谷和隕石坑底部出現漩渦狀的紋理圖案，顯示了過去冰河時期冰物質的移動軌跡。（Photo by ESA DLR FU Berlin）
火星山谷和隕石坑底部出現漩渦狀的紋理圖案，顯示了過去冰河時期冰物質的移動軌跡。（Photo by ESA DLR FU Berlin）

火星快車號探測器拍攝的最新影像顯示，在山谷和隕石坑底部出現漩渦狀的紋理圖案，顯示了火星過去冰河時期冰物質的移動軌跡。如今，火星整個緯度帶遍布冰物質軌跡，代表歷史上曾經發生過一次大規模的氣候變遷。

發現冰物質移動軌跡

SciTechDaily》報導，火星快車號探測器拍攝的最新影像顯示，古代冰川所雕刻的溝槽、山脊和隕石坑都曾出現在火星的中緯度地區，並揭示了由火星環境的氣候變化，而這些特徵成為了早期火星的重要記錄。

影像中，一組近乎平行的線條斜穿過地表，這是由地殼板塊下沉所形成的科洛溝，而周圍則遍布眾多隕石坑，這些隕石坑的形狀、大小和年代有所不同，有些輪廓分明，有些則已被侵蝕，還有許多相互重疊聚集。

此外，在山谷和隕石坑底部出現漩渦狀的紋理圖案，顯示了火星過去冰河時期冰物質的移動軌跡。對此，科學家將紋理圖案描述為線狀谷底填充物或同心坑填充物，這些冰物質在火星表面移動，最終被更厚的岩層所覆蓋。

曾經歷大規模氣候變遷

今日科學》報導，火星曾經歷冷暖交替的時期，而這些變化主要由地軸傾斜改變所驅動，並導致了反覆的冰凍和融化過程。在較冷的時期，冰層從兩極向外擴散，一直延伸到中緯度地區；當氣溫再次回升時，冰層消退並留下了清晰痕跡。

如今，在整個緯度帶都可見線狀谷底填充物或同心坑填充物，顯示火星曾經發生過一次大規模的氣候變遷。

【更多精采內容，詳見

