臥床女兒沒吸痰窒息亡…母外出涉遺棄致死 法官量刑酌減勸：別獨自承擔

根據日媒「ラジオ関西トピックス」報導，2023年時，兵庫縣姬路市發生一件令人感到悲傷的事情。一名重度障礙、長期臥床的女童需靠家人定時以吸痰器清除呼吸道分泌物維持呼吸通暢，卻在母親外出過夜期間窒息身亡。經法院審理，姬路地方法院於11月28日依「有保護責任者遺棄致死」等罪判處該母親徒刑2年8個月（檢方求刑4年）。

該判決指出，女童因腦部重度障礙，無法自行咳痰，常數小時就需要照護者以吸痰器處理。若在睡眠中無法及時清除分泌物，即有窒息死亡的高度風險。2023年1月27日，母親外出與當時的交往對象見面，隔天才返回，期間女童因呼吸道遭痰液阻塞而死亡。

庭審中，該名母親表示她在出門前已完成吸痰並確認孩子入睡，主張自己並非將女兒置於險境而外出。但多名醫師、護理人員在法庭上指出，對此類重症臥床者，夜間仍可能需要再次吸痰，且當事女童因身體姿勢與肺活量問題，無法以咳嗽自行排痰，若無人照護隨時可能發生窒息。

法院認為，母親身為主要照護者，對照護需求應有認知，卻在必要時段選擇外出，導致最嚴重後果，責任重大，不宜從輕量刑。但同時考量她為單親、還要扶養其他兩名子女，且當時生活與照護負擔沉重，法官在量刑時已酌減刑責。法官也強調該判決的出發點為「希望被告不應獨自承擔所有壓力，應善用社會資源與協助，且考量女童在無法呼吸、母親又不在身旁的狀況下離世，令人心痛，希望她一路好走」。