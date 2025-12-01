為何德國青少年極端主義暴力犯罪增加？

他們的目標是位於德國北威州勒沃庫森（Leverkusen）的一個聖誕市場。這兩名分別為15歲和17歲的少年自稱是恐怖組織「伊斯蘭國」（IS）的成員，計劃駕駛卡車盡可能多地殺傷民眾。警方在發現他們的網絡聊天記錄後，於襲擊計劃實施前兩天將他們逮捕。

策劃在德實施恐怖襲擊？多名極端伊斯蘭嫌犯被捕

這兩名未成年人分別來自阿富汗和俄羅斯車臣共和國，他們於2024年被判處四年監禁。此類案件日益引起德國安全部門的關注。德國聯邦刑事警察局（BKA）多年來記錄的暴力犯罪案件數量急劇上升。自2019年以來，17歲以下未成年嫌疑人涉案的數量增加了近三分之一，而13歲以下嫌疑人涉案的數量則增加了三分之二。

聯邦刑事警察局在最新的《犯罪統計數據》中，指出了造成這一趨勢的可能原因：「有跡象表明，兒童和青少年的心理壓力近年來一直在增加。雖然心理壓力並非犯罪行為的直接原因，但它與其他不利因素相結合，可能會增加實施（暴力）犯罪的可能性。」

風險因素：戰爭、氣候變化、新冠疫情

主要風險包括原生家庭暴力、缺乏父母關愛、貧困，以及面對戰爭、氣候變化和新冠疫情等多重社會危機而產生的對未來的焦慮。德國聯邦刑事警察局（BKA）認為，逃難離開家鄉的未成年人尤其脆弱。他們孤獨無助，看不到未來，希望通過網絡找到關於人生意義的答案。

研究：悲觀的德國年輕人正在右轉

因此，他們往往會訪問宗教或政治極端分子的網站。這增加了他們自身成為極端分子的風險。總部位於柏林的「暴力預防網絡」（VPN）20多年來一直致力於幫助這類人群。該非政府組織在去極端化方面也是安全部門的重要合作機構。

該組織負責人穆克（Thomas Mücke）警告說，與兒童和青少年溝通的缺失日益嚴重。他曾在學校舉辦有關中東地區話題的討論會，深知情緒激烈的場面很容易爆發。因此，他認為在一個受到保護（沒有第三方）的空間與青少年進行對話至關重要，這有助於防止他們誤入歧途。

「他們可以吐露一些成年人說不出口的話」，穆克強調說。這樣就可以與他們開啟討論，並讓他們接觸到不同的觀點。「如果我們失去了這種溝通能力，那麼極端分子就贏了。」

TikTok等社交媒體上的極端主義宣傳

德國聯邦憲法保衛局2024年的報告中指出：「近年來，可以觀察到，右翼極端主義暴力犯罪的前奏往往是互聯網上的激進化過程。」這不僅包括在Instagram和TikTok等平台上接觸宣傳內容，而且青少年還可能在Telegram或Discord等平台進入與他們「志同道合者」的跨國界的網絡。

「互聯網准入門檻低、觸及無所不在，為年輕人提供了一個易於訪問的虛擬空間進行交流，讓他們有可能表達仇視他人和傾向暴力的觀點」，憲法保護局的報告總結道。

據暴力預防網絡觀察，將受到極端化影響的青少年從虛擬的信息繭房的束縛中拉出來變得越來越困難。該組織的費裡德·阿克塔斯（Feride Aktas）對眼下的政治和社會討論日益感到擔憂。

「我們已經到了彼此疏遠的地步，首先我們需要重新建立對話的能力」。阿克塔斯強調，這並不意味著，年輕人發表了一些值得商榷的言論就立即將他們歸為另類，而是要試著理解他們的情感。

他的同事托馬斯·穆克指出，許多家長面臨的根本問題是：未能意識到孩子走向極端化的危險。因此，如果家長有任何疑慮，聯系咨詢中心就顯得尤為重要。「我們會仔細了解情況，並立即與家長進一步溝通。」;

高風險人群

過去十年間，暴力預防網絡關注了431起「涉危險人員」的個案。穆克解釋說，這些人對自己和他人構成威脅。據他介紹，其中包括75名「高危人員」，他們對公共安全構成特別嚴重的威脅。此外，還有65名加入恐怖組織「伊斯蘭國」（IS）並從敘利亞返回的激進青年也有著類似的情況。

穆克的組織致力於幫助青少年脫離極端主義環境。衡量其工作成果的一個指標是這些青少年的再犯率。結果令人鼓舞：在431名青少年中，只有兩人再次犯罪。

【 本文章由德國之聲授權提供】