西班牙動員軍隊防非洲豬瘟 疑野豬吃受污染食物引發

中央社／ 西班牙貝拉泰拉1日綜合外電報導

西班牙軍方今天被派往巴塞隆納附近，防堵非洲豬瘟疫情。官員懷疑可能因野豬吃下如三明治等受污染食物引發，而這一連串事件正衝擊西班牙數十億歐元的豬肉外銷產業。

路透社報導，西班牙11月28日證實，在距巴塞隆納21公里的科爾塞羅拉公園（Collserola）發現的兩頭死亡野豬，經檢測後罹患非洲豬瘟，因此在貝拉泰拉受影響區域劃設6公里的管制區。當局正對區內更多疑似病例進行檢驗，預期將陸續有新確診。

加泰隆尼亞農業部長奧爾迪格（Oscar Ordeig）今天接受加泰隆尼亞廣播電台（Catalunya Radio）訪問時表示：「最有可能的情況就是冷盤、三明治及受污染的食物，被丟進垃圾桶—我們必須考慮貝拉泰拉是歐洲各地交通樞紐—後來野豬吃了，因而染病，」

非洲豬瘟對人體無害，但可在人養豬隻與野豬之間迅速傳播，對全球最大豬肉出口國之一的西班牙構成重大經濟風險。

受感染地區鄰近西班牙與法國重要交通要道AP-7高速公路。奧爾迪格說，加泰隆尼亞和法國其他地區未發現染疫野豬，顯示可能是人類運送受污染食物將病毒帶入。

防疫行動於11月30日升溫，動員了300名加泰隆尼亞警方及相關人員，今天再有117名西班牙軍事應急部隊（UME）成員投入支援。

