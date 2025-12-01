快訊

日職／年薪想達5億日圓實在太難 徐若熙起步就是頂級身價

握手言和？中工釋出董事席 寶佳入列

老老實實收回錯誤言論！陸外交部要求高市早苗「這件事」

對抗數位干擾 新加坡明年起中學校園禁用智慧手機

中央社／ 新加坡1日綜合外電報導

在全球推動對抗數位干擾之際，新加坡教育部表示，明年1月起中學校園將實施更嚴格的智慧型手機與智慧手錶使用禁令。

法新社報導，新加坡現有規定禁止中學生在課堂上使用電子裝置。明年1月實施的規定將進一步擴大禁令範圍至「非上課時間」，學生在校期間必須將手機放置於指定區域，例如置物櫃或書包內。

教育部指出，此舉目的在「打造以學習為核心、提升課堂參與度的校園環境，並培養更健康的螢幕使用習慣與更佳的身心健康」。

教育部還說：「學生使用螢幕時間已對睡眠、運動及與家人朋友相處等重要活動造成排擠。」

教育部在聲明中表示，學校在「必要情況下」仍可例外允許學生使用手機。

根據聯合國教科文組織（UNESCO），全球已有約40%教育體系在校園內禁止手機。澳洲下週將更進一步，率先實施全球首例16歲以下青少年禁用社群媒體規定。（譯者：劉淑琴）20251201

教育部 校園 新加坡

延伸閱讀

BLACKPINK新加坡旋風 拉抬文化旅遊收益

凍齡美貌女神的場子！張鈞甯、陳慧琳新加坡亮相站台Loro Piana

吳豊山、羅文嘉將赴新加坡出席活動？海基會：仍在協調中

談新加坡防外來干預法 童振源：維護國家利益降風險

相關新聞

英國牛津字典2025代表字出爐 這詞指靠炎上衝流量獲選

英國《牛津英語字典》12月1日宣布，「引戰誘餌」（rage bait）獲頒2025年代表字，意指故意發表爭議內容，目標是...

路毀通訊斷 泰印馬斯洪災近千人遇難 數百失蹤逾400萬人受災

亞洲南部地區連日遭遇強烈風暴侵襲，引發大規模降雨，泰國、印尼、馬來西亞和斯里蘭卡受災嚴重，已有逾940人遇難，另有數百人...

「莎翁情史」奪奧斯卡 劇作家逝 英王悼：才華橫溢不張揚

1998年曾以「莎翁情史」（Shakespeare In Love）贏得奧斯卡最佳原著劇本獎的英國劇作家史塔佩（Tom ...

英開鑿德靈頓坑洞 證實人類參與建造

德靈頓石圈的非凡建築來自人類手中！

紀念耶穌受洗兩千週年 約旦籌備慶賀活動

約旦正規畫迎接耶穌受洗兩千週年！

不只台灣人愛硬拗 日本如何不讓居服員淪廉價清潔工

「順便幫我拖個地吧！」、「可以洗個窗戶嗎？」台灣的長照2.0常發生服務範圍的爭議，最後不是居服員被「拗」累死自己，就是案...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。