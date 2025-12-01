對抗數位干擾 新加坡明年起中學校園禁用智慧手機

在全球推動對抗數位干擾之際，新加坡教育部表示，明年1月起中學校園將實施更嚴格的智慧型手機與智慧手錶使用禁令。

法新社報導，新加坡現有規定禁止中學生在課堂上使用電子裝置。明年1月實施的規定將進一步擴大禁令範圍至「非上課時間」，學生在校期間必須將手機放置於指定區域，例如置物櫃或書包內。

教育部指出，此舉目的在「打造以學習為核心、提升課堂參與度的校園環境，並培養更健康的螢幕使用習慣與更佳的身心健康」。

教育部還說：「學生使用螢幕時間已對睡眠、運動及與家人朋友相處等重要活動造成排擠。」

教育部在聲明中表示，學校在「必要情況下」仍可例外允許學生使用手機。

根據聯合國教科文組織（UNESCO），全球已有約40%教育體系在校園內禁止手機。澳洲下週將更進一步，率先實施全球首例16歲以下青少年禁用社群媒體規定。（譯者：劉淑琴）20251201