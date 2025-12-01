奈及利亞再爆兩起綁架案 共26人遭擄包括牧師和新娘
西非國家奈及利亞接連發生大規模綁架事件之後，近日又發生兩起綁架案，一共有26人遭持槍歹徒擄走，其中包括一名牧師和一名新娘。
根據州政府新聞主管，一批歹徒11月30日闖入位於中部科吉州（Kogi State）艾吉巴（Ejiba）偏僻的鄉村教堂，綁走了一名牧師及11名禮拜人士。
而在東北部的索科多州（Sokoto State），查喬（Chacho）村當地一名居民說，一名新娘與她的10名伴娘在11月29日深夜至30日的襲擊中，連同其他人一共14人被擄走。
近數週以來，各地犯罪集團為勒索贖金綁架了數百人，而奈及利亞當局一直難以有效應對來自激進伊斯蘭武裝團體與當地俗稱「土匪」的犯罪分子威脅。
這波動亂導致奈及利亞政府承受巨大壓力；美國總統川普（Donald Trump）指控激進伊斯蘭分子殺害基督徒，並威脅對奈及利亞採取軍事行動。
奈及利亞否認這項指控，強調該國多重安全危機造成的死亡者中，穆斯林反而更多。
法新社報導，擁有2.3億人口、宗教多元的奈及利亞長年陷於各類衝突之中，死者包括基督徒與穆斯林，且往往無差別受害。
為因應當前情勢，奈及利亞總統提努布（BolaTinubu）11月26日宣布全國進入安全緊急狀態。
自從奈及利亞北部伊斯蘭基本教義派組織博科聖地（Boko Haram）綁架奇博克（Chibok）276名少女、引發國際譁然後，綁架事件在奈及利亞更為普遍。
除了激進伊斯蘭武裝分子外，武裝犯罪集團近年也在奈及利亞西北部與中部廣大地區散播暴力—綁架勒贖、攻擊村莊、殺害村民，並在洗劫後焚毀房屋。
