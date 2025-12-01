豪雨狂炸4國奪近千命 斯里蘭卡、印尼軍方進駐災區馳援

快訊

中央社／ 巴東/可倫坡/曼谷1日綜合外電報導

南亞與東南亞地區近日遭遇豪雨侵襲，引發洪水與土石流災情，迄今已造成近1000人喪命，斯里蘭卡與印尼今天派遣軍方人員前往災區協助災民。

法新社報導，不同的天氣系統上週為斯里蘭卡與印尼蘇門答臘（Sumatra）大片地區、泰國南部與馬來西亞北部帶來持續、猛烈的大雨。

●印尼

印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）今天抵達北蘇門答臘省（North Sumatra）時表示，「希望最糟情況已經過去」。

他說，政府「目前的首要之務是如何立即送出必要援助」，尤其是幾個仍被孤立的村莊。

普拉伯沃正面臨日益沉重的壓力，外界希望他宣布全國進入緊急狀態，以應對造成至少442人死亡、數百人失蹤的洪水和山崩災情。

這是自2018年蘇拉威西島（Sulawesi）發生大地震，引發海嘯造成逾2000人罹難以來，印尼遭遇的最嚴重天災。

●斯里蘭卡

斯里蘭卡政府呼籲國際提供援助，並出動軍用直升機援助被洪水與山崩困住的災民。

斯里蘭卡官員表示，目前至少有340人死亡，許多人下落不明。

隨著雨勢漸歇，災民希望洪水即將退去，部分商家已重新開始營業。

官員說，救災人員清理被倒塌樹木與土石流阻斷的道路後，受災最嚴重的中部地區災情逐漸浮現。

災民告訴記者：「水漸漸退了，但整間屋子都是泥巴。」

斯里蘭卡總統迪桑納亞克（Anura KumaraDissanayake）宣布全國進入緊急狀態，以因應後續災情。

他在對全國的演說中表示：「我們正面臨我國史上最大、最具挑戰性的天然災害。」

這是自2004年毀滅性南亞海嘯以來，斯里蘭卡面臨的最嚴重天災。南亞海嘯當年造成約3萬1000人死亡、逾百萬人無家可歸。

●泰國和馬來西亞

泰國當局今天表示，連日豪雨在泰國南部引發洪患，造成至少176人死亡；這是泰國近10年來遭遇的最嚴重水患之一。

儘管政府已推出援助措施，外界對其救災不力的批評聲浪仍日益高漲，截至目前已有兩名地方官員被爆失職遭停職。

在馬來西亞北部玻璃市（Perlis），豪雨淹沒大片土地，造成2人死亡。

馬來西亞 斯里蘭卡 死亡

