英開鑿德靈頓坑洞 證實人類參與建造
【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】
德靈頓石圈的非凡建築來自人類手中！英國考古研究指出，德靈頓石圈是由新石器時代人類所建造的非凡環形深坑，而要在白堊岩地中挖出這些坑洞需要極大的決心和工程技術。專家強調，地下遺址中的圖案不可能是自然形成的，人類活動必定參與其中。
德靈頓石圈坑洞
《衛報》報導，巨石陣附近的德靈頓石圈是由大約20個坑洞組成的區域，直徑超過一英里，德靈頓牆和伍德亨奇遺址都位於其中心。近期，英國考古團隊聲稱，透過一種新穎的科學技術檢測，證實了德靈頓石圈是由新石器時代人類所建造的非凡環形深坑。
考古團隊認為，巨石陣的建造者在威爾特郡建造巨石陣紀念碑時，他們對德靈頓礦坑的環形建築地下世界更感興趣。其中，德靈頓石圈一些坑洞寬10公尺、深5公尺，在白堊岩地中挖出這些坑洞需要極大的決心和工程技術。
據報導，該礦坑遺址最早於2020年出土，有人稱其為英國迄今發現的最大的史前建築。然而，一些專家卻表示懷疑，認為這些坑洞可能是自然形成的，而非4000多年前由人類所開鑿。
地下遺跡有人類活動
《BBC》報導，研究團隊在該區域勘測12平方公里的地形後，最終發現了這些巨大洞穴。然而，由於地下遺跡肉眼已無法看見，再加上體積太大而無法迅速挖掘，研究人員只能鑽出狹窄的鑽孔，再從這些遺跡中提取物質樣本。
英國布拉福大學考古學教授加夫尼表示，這些礦坑規模異常龐大且結構非凡，必須以一種全新策略進行勘探，而地下遺址中的圖案不可能是自然形成的，人類活動必定參與其中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言