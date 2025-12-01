英開鑿德靈頓坑洞 證實人類參與建造

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】

德靈頓石圈的非凡建築來自人類手中！英國考古研究指出，德靈頓石圈是由新石器時代人類所建造的非凡環形深坑，而要在白堊岩地中挖出這些坑洞需要極大的決心和工程技術。專家強調，地下遺址中的圖案不可能是自然形成的，人類活動必定參與其中。

德靈頓石圈坑洞

《衛報》報導，巨石陣附近的德靈頓石圈是由大約20個坑洞組成的區域，直徑超過一英里，德靈頓牆和伍德亨奇遺址都位於其中心。近期，英國考古團隊聲稱，透過一種新穎的科學技術檢測，證實了德靈頓石圈是由新石器時代人類所建造的非凡環形深坑。

考古團隊認為，巨石陣的建造者在威爾特郡建造巨石陣紀念碑時，他們對德靈頓礦坑的環形建築地下世界更感興趣。其中，德靈頓石圈一些坑洞寬10公尺、深5公尺，在白堊岩地中挖出這些坑洞需要極大的決心和工程技術。

據報導，該礦坑遺址最早於2020年出土，有人稱其為英國迄今發現的最大的史前建築。然而，一些專家卻表示懷疑，認為這些坑洞可能是自然形成的，而非4000多年前由人類所開鑿。

地下遺跡有人類活動

《BBC》報導，研究團隊在該區域勘測12平方公里的地形後，最終發現了這些巨大洞穴。然而，由於地下遺跡肉眼已無法看見，再加上體積太大而無法迅速挖掘，研究人員只能鑽出狹窄的鑽孔，再從這些遺跡中提取物質樣本。

英國布拉福大學考古學教授加夫尼表示，這些礦坑規模異常龐大且結構非凡，必須以一種全新策略進行勘探，而地下遺址中的圖案不可能是自然形成的，人類活動必定參與其中。

