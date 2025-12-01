紀念耶穌受洗兩千週年 約旦籌備慶賀活動

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】

約旦正規畫迎接耶穌受洗兩千週年！為紀念耶穌受洗將於2030年達兩千週年，該國正在加快籌備伯大尼受洗紀念活動，並將致力建立全球基督教團結的重要時刻。長期以來，約旦依賴文化和自然景點推廣旅遊，而官員們希望千禧年慶典能為宗教旅遊注入新的活力。

伯大尼受洗紀念

《基督日報》報導，為紀念耶穌受洗將於2030年達兩千週年，約旦正在加快籌備伯大尼受洗紀念活動。對此，伯大尼是聯合國教科文組織認證的聖地，而據聖經記載，約翰曾在約旦河為耶穌施洗，而耶穌的傳道旅程也從伯大尼開始。

約旦旅遊和文物部長希賈津表示，洗禮遺址委員會、旅遊部和皇家法院很快就會宣布一項千禧年紀念活動計劃。約旦旅遊與遺產委員會主席納扎爾強調，洗禮千禧年慶典將致力建立全球基督教團結的重要時刻。

世界福音聯盟秘書長曼蘇爾表示，洗禮遺址是基督教遺產的基石，約旦很榮幸能夠守護它，而未來慶典將再次彰顯該國作為基督教神聖歷史的珍貴地位。

慶典促宗教旅遊

《基督郵報》報導，根據約旦旅遊文物部統計，2017年約旦旅遊收入約46億美元，而旅遊業是約旦經濟的支柱產業，約佔國內生產毛額的11.4%。儘管該行業長期以來依賴文化和自然景點，但官員們希望千禧年慶典能為宗教旅遊注入新的活力。

如今，約旦正籌集1億美元，用於在洗禮遺址附近建造仿照公元一世紀巴勒斯坦風格的村莊，以迎接未來朝聖信徒前來參與週年紀念活動。官員表示，這次慶典更要重申該國長期以來對宗教共存和守護基督教遺產的承諾。

