經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

最新官方數據顯示，南韓去年獨居人口戶數攀抵創紀錄的800多萬戶，占比升至36.1%，顯示每三戶就有超過一戶是獨居，65歲以上人口占比也首度觸及1,000萬人關卡，比率超越20％，象徵正式步入「超高齡社會」，反映南韓人口結構正以創紀錄的速度改變。

南韓保健福祉部30日公布的社會安全年鑑顯示，去年全國獨居戶數增至創新高的近805萬戶，分別多於2015年的520萬戶、以及2020年的664萬戶。

保健福祉部估計，若目前增速持續，南韓獨居戶數將在2027年攀抵855萬戶，2037年達到971萬戶，在2042年逼近1,000萬戶，進一步確立獨居為南韓的主要居住型態。

南韓65歲以上人口去年則首次攀抵1,000萬人，占總人口的20.1%，代表正式步入「超高齡社會」。官員表示，南韓人口轉變的速度，超越幾乎所有其他先進經濟體。同時，南韓日間托育中心數量去年也減少到2萬7,387家，遠少於2013年的4萬3,770家，反映孩童人數持續下滑的趨勢。不過，教育相關支出卻持續攀升。去年南韓私立教育參與率升抵80％的歷史新高。

南韓 獨居

