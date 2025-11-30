快訊

台積電設廠也沒用？英特爾前CEO：美晶片減少依賴亞洲 得發生1件事

30多年來首見！西班牙爆發非洲豬瘟 再添8起疑似病例

中央社／ 馬德里30日綜合外電報導
西班牙近日爆發非洲豬瘟，為30多年來首見。圖為西班牙農業部長普拉納斯（Luis Planas）。歐新社
西班牙近日爆發非洲豬瘟，為30多年來首見。圖為西班牙農業部長普拉納斯（Luis Planas）。歐新社

西班牙近日爆發非洲豬瘟，為30多年來首見。西媒先鋒報（La Vanguardia）今天引述加泰隆尼亞農業部消息來源報導，巴塞隆納附近發現8起野豬疑似感染非洲豬瘟的病例。

西班牙是歐洲聯盟（EU）最大的豬肉產國，產量占全歐盟的1/4左右。非洲豬瘟病毒雖對人體無害，但對豬隻具有極高傳染性且致命，疫情爆發恐重創西班牙豬肉產業。

西班牙農業部28日曾表示，巴塞隆納附近發現的2頭已死野豬體內驗出非洲豬瘟病毒，是1994年以來西班牙首度出現非洲豬瘟病例。

西班牙農業部長普拉納斯（Luis Planas）昨天指出，政府希望盡可能減輕非洲豬瘟疫情對國內農畜業的經濟衝擊，已有1/3的豬肉出口證書遭凍結。

