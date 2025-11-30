聽新聞
0:00 / 0:00
遭豪雨侵襲！東南亞洪災 印泰馬3國累計逾600人罹難
東南亞3國印尼、泰國與馬來西亞遭遇豪雨侵襲，引發洪水與土石流災情，受災人數迄今超過400萬人，當局今天表示，3國累計逾600人罹難。
路透社報導，一場罕見熱帶風暴於馬六甲海峽生成後，連續一週帶來豪雨與強風，導致印尼、泰國與馬來西亞面臨嚴重災情。印尼迄今有435人罹難，泰國有170死，馬來西亞則通報3死。
印尼、泰國與馬來西亞已有數萬人被疏散，正當洪水開始退去之時，救援與救災人員今天仍試圖進入多個災區。
官方統計數據顯示，受災人數迄今已超過400萬人，其中泰國南部有近300萬人受災，印尼西部有110萬人。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言