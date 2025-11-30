快訊

遭豪雨侵襲！東南亞洪災 印泰馬3國累計逾600人罹難

中央社／ 雅加達/曼谷30日綜合外電報導
11月29日，在泰國南部宋卡府，人們走過被洪水損壞的貨物。美聯社
11月29日，在泰國南部宋卡府，人們走過被洪水損壞的貨物。美聯社

東南亞3國印尼泰國馬來西亞遭遇豪雨侵襲，引發洪水與土石流災情，受災人數迄今超過400萬人，當局今天表示，3國累計逾600人罹難。

路透社報導，一場罕見熱帶風暴於馬六甲海峽生成後，連續一週帶來豪雨與強風，導致印尼、泰國與馬來西亞面臨嚴重災情。印尼迄今有435人罹難，泰國有170死，馬來西亞則通報3死。

印尼、泰國與馬來西亞已有數萬人被疏散，正當洪水開始退去之時，救援與救災人員今天仍試圖進入多個災區。

官方統計數據顯示，受災人數迄今已超過400萬人，其中泰國南部有近300萬人受災，印尼西部有110萬人。

