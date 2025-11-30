環團赴澳洲煤炭出口港抗議 警方逮捕數十人
環團這兩天在全球最大煤炭出口港之一的澳洲紐卡索港（Port of Newcastle）進行抗議，並宣稱阻礙2艘運煤船航行，警方今天宣布在抗議期間逮捕了數十人。
法新社報導，警方表示，昨天及今晨在紐卡索港這座位於新南威爾斯州（New South Wales）首府雪梨（Sydney）北方的重要深水港逮捕32人，他們被控犯下海事相關罪行。
新南威爾斯州警方表示，抗議期間，數名環團人士在水上從事「危險行為」，對於危害公共安全或船舶安全航行的行為，警方將採取「零容忍」的態度。
主辦這次抗議活動的團體「漲潮」（Rising Tide）表示，在本週末抗議期間，數支由小艇組成的船隊駛入航道，迫使兩艘運煤船轉向，未能進入港口。
該團體補充道，今天又有將近100人乘坐50艘小艇進入航道。
綠色和平組織（Greenpeace）則表示，今天有人登上Yangze 16運煤船，並掛上寫著「淘汰煤炭與天然氣」的布條，警方下午搭乘直升機登上甲板，於行動持續7小時後拘捕2名抗議人士。
綠色和平組織澳洲太平洋分部氣候行動人士拉法洛維茲（Joe Rafalowicz）表示：「作為全球第3大化石燃料出口國，澳洲在氣候危機中扮演極為重要的角色。」
另據路透社報導，紐卡索港發言人今天晚間表示：「船舶作業將於明天如期恢復。」
