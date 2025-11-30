快訊

GD罕見發飆！親自到MAMA官方IG留言「一圖案」粉絲秒懂

國1北上路段1男子後座「跳車」 1女3男全到案…真相曝光

情緒、行為突有異常…一天中這時段最容易察覺失智！專家：5徵兆要注意

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
英國失智照護專家警告，若長者在傍晚到夜間突然出現情緒或行為異常，可能是失智症相關的「日落症候群」。圖為美國堪薩斯州艾哲頓市2024年12月29日傍晚，多隻大雁在夕陽下映照成剪影。美聯社
英國失智照護專家警告，若長者在傍晚到夜間突然出現情緒或行為異常，可能是失智症相關的「日落症候群」。圖為美國堪薩斯州艾哲頓市2024年12月29日傍晚，多隻大雁在夕陽下映照成剪影。美聯社

英國失智照護專家警告，若長者在傍晚到夜間突然出現情緒或行為異常，可能是失智症相關的「日落症候群」（sundowning syndrome）。日落症候群常見於中、晚期失智症患者，但在發病初期也可能提前出現，其中有5大徵兆，包括明顯痛苦、焦慮、激動、幻覺或妄想，以及喊叫且好辯，而且冬季天黑得更早，患者在下午3至4時更容易表現出徵狀。

太陽報報導，英國失智症照護組織Dementia UK首席護理長海歐（Hilda Hayo）受訪指出，日落症候群通常發生於黃昏至晚間，症狀可能持續幾分鐘，也可能長達數小時。她表示，冬季日照時間縮短，下午3時、4時天色就已變暗，患者因此更容易在這段時間變得焦躁不安。

根據英國阿茲海默症協會資料，約20%的失智症患者會出現這類症狀。醫界尚未找出明確病因，但多數研究推測與腦部退化引發的生理時鐘紊亂、冬季光照不足、藥物副作用，以及患者疲累、飢餓或疼痛等因素有關。

海歐指出，當街燈亮起、室內環境轉為夜間模式時，患者可能突然感到混亂、以為身處錯誤地點，或擔心自己「忘了做重要的事」。部分患者甚至出現幻覺、妄想或情緒爆發。

對於已出現日落症候群徵兆的患者，阿茲海默症協會建議，照護者應先確認其需求是否被滿足，例如是否飢餓、疼痛或需要如廁。如患者感到激動，照護者可嘗試以愉快的回憶、熟悉音樂或喜愛的食物協助轉移注意力，降低情緒波動。

患者 失智症 英國 阿茲海默症

延伸閱讀

國道機車逆撞火燒車相驗出爐 老翁有失智病史、屬意外死亡

失智症治療關鍵 掃描Tau蛋白判讀

久坐讓動作變鈍？專家教3個壺鈴訓練助啟動臀肌

刷牙清潔可能還不夠 專家曝使用牙線一異狀是口腔不乾淨警訊

相關新聞

情緒、行為突有異常…一天中這時段最容易察覺失智！專家：5徵兆要注意

英國失智照護專家警告，若長者在傍晚到夜間突然出現情緒或行為異常，可能是失智症相關的「日落症候群」（sundowning ...

影／北海道捕獲400公斤巨熊！獵友會驚呼「沒看過這麼大隻」：覺得不可思議

北海道放送報導，北海道苫前町25日捕獲一頭體重約400公斤、體長近2公尺的巨型棕熊，為當地近年罕見的超大型棕熊。獵友會表...

在雪梨賭場一夜致富！夫妻檔贏太多被盯上…襯衫藏攝影機詐賭被捕

澳洲警方今天表示，一對在雪梨賭場一夜致富的夫妻，因涉嫌利用隱藏攝影機與耳機在牌桌上作弊而被控詐欺

毅力號首度錄到火星「閃電」聲 與地球的不太一樣

美國太空總署（NASA）「毅力號」火星探測車首次捕捉到火星大氣中的電活動，麥克風錄下沙塵暴肆虐時被捲起的細微「劈啪」聲，...

星期人物／美陸軍部長赴烏國 透露川普核心權力轉移？

史上最年輕的美國陸軍部長、耶魯法律博士（JD）德里斯科，意外受命代表華府前往烏克蘭「說明」和平方向，成為俄烏戰局中最受矚目的新變數。他負責預算與人事，卻被推向外交第一線，此舉被視為川普政府內部權力結構的重大轉折。德里斯科的理念、人脈與派系位置，正悄悄影響美方的戰略節奏，這位非典型文官為何能在此刻躍升為和平布局的關鍵角色？他所象徵的「新權力線」將把戰局推向何方？

日本溫泉勝地TOP 10 冠軍不是箱根？

日本泡湯懶人包｜從北海道到九州，一次盤點遊客最愛的十大溫泉名所，快收藏好這份清單準備出發吧！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。