快訊

GD罕見發飆！親自到MAMA官方IG留言「一圖案」粉絲秒懂

國1北上路段1男子後座「跳車」 1女3男全到案…真相曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

在雪梨賭場一夜致富！夫妻檔贏太多被盯上…襯衫藏攝影機詐賭被捕

中央社／ 雪梨30日綜合外電報導
澳洲警方今天表示，一對在雪梨賭場一夜致富的夫妻，因涉嫌利用隱藏攝影機與耳機在牌桌上作弊而被控詐欺。圖為雪梨皇冠賭場。美聯社
澳洲警方今天表示，一對在雪梨賭場一夜致富的夫妻，因涉嫌利用隱藏攝影機與耳機在牌桌上作弊而被控詐欺。圖為雪梨皇冠賭場。美聯社

澳洲警方今天表示，一對在雪梨賭場一夜致富的夫妻，因涉嫌利用隱藏攝影機與耳機在牌桌上作弊而被控詐欺

這對來自哈薩克的夫婦今年10月和11月間贏了120萬澳元（78萬美元）後，引起賭場懷疑。

當地媒體稱事發賭場為雪梨皇冠賭場（Crown Sydney Casino）。

新南威爾斯州警方在聲明中表示，賭場工作人員發現這名36歲女子襯衫上藏有攝影機後，警方27日逮捕這對夫婦。

隔天，警方正式以詐欺罪起訴這名女子及她44歲的丈夫。

調查人員表示，他們在該名女子的襯衫上發現一個小型攝影機。

這對夫婦被指控利用攝影機和手機查看賭場牌桌，並透過隱蔽性耳機通訊，以便在紙牌遊戲中下注。

賭場 攝影 詐欺 雪梨 澳洲 夫妻

延伸閱讀

法國極右翼黨魁巴德拉又遭砸雞蛋 74歲嫌犯被捕

香港大火已致44死45傷 工程公司3名負責人「涉嫌誤殺」被捕

淡水警破獲賭場 賭客普發一萬就來試手氣

竹縣瓜農夜宿工寮防竊 竹北西區監視器不足議員籲補強

相關新聞

情緒、行為突有異常…一天中這時段最容易察覺失智！專家：5徵兆要注意

英國失智照護專家警告，若長者在傍晚到夜間突然出現情緒或行為異常，可能是失智症相關的「日落症候群」（sundowning ...

影／北海道捕獲400公斤巨熊！獵友會驚呼「沒看過這麼大隻」：覺得不可思議

北海道放送報導，北海道苫前町25日捕獲一頭體重約400公斤、體長近2公尺的巨型棕熊，為當地近年罕見的超大型棕熊。獵友會表...

在雪梨賭場一夜致富！夫妻檔贏太多被盯上…襯衫藏攝影機詐賭被捕

澳洲警方今天表示，一對在雪梨賭場一夜致富的夫妻，因涉嫌利用隱藏攝影機與耳機在牌桌上作弊而被控詐欺

毅力號首度錄到火星「閃電」聲 與地球的不太一樣

美國太空總署（NASA）「毅力號」火星探測車首次捕捉到火星大氣中的電活動，麥克風錄下沙塵暴肆虐時被捲起的細微「劈啪」聲，...

星期人物／美陸軍部長赴烏國 透露川普核心權力轉移？

史上最年輕的美國陸軍部長、耶魯法律博士（JD）德里斯科，意外受命代表華府前往烏克蘭「說明」和平方向，成為俄烏戰局中最受矚目的新變數。他負責預算與人事，卻被推向外交第一線，此舉被視為川普政府內部權力結構的重大轉折。德里斯科的理念、人脈與派系位置，正悄悄影響美方的戰略節奏，這位非典型文官為何能在此刻躍升為和平布局的關鍵角色？他所象徵的「新權力線」將把戰局推向何方？

日本溫泉勝地TOP 10 冠軍不是箱根？

日本泡湯懶人包｜從北海道到九州，一次盤點遊客最愛的十大溫泉名所，快收藏好這份清單準備出發吧！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。