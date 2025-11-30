聽新聞
在雪梨賭場一夜致富！夫妻檔贏太多被盯上…襯衫藏攝影機詐賭被捕
澳洲警方今天表示，一對在雪梨賭場一夜致富的夫妻，因涉嫌利用隱藏攝影機與耳機在牌桌上作弊而被控詐欺。
這對來自哈薩克的夫婦今年10月和11月間贏了120萬澳元（78萬美元）後，引起賭場懷疑。
當地媒體稱事發賭場為雪梨皇冠賭場（Crown Sydney Casino）。
新南威爾斯州警方在聲明中表示，賭場工作人員發現這名36歲女子襯衫上藏有攝影機後，警方27日逮捕這對夫婦。
隔天，警方正式以詐欺罪起訴這名女子及她44歲的丈夫。
調查人員表示，他們在該名女子的襯衫上發現一個小型攝影機。
這對夫婦被指控利用攝影機和手機查看賭場牌桌，並透過隱蔽性耳機通訊，以便在紙牌遊戲中下注。
