影/北海道捕獲400公斤巨熊曝光！獵友會驚呼「沒看過這麼大隻」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
北海道苫前町25日捕獲一頭體重約400公斤、體長近2公尺的巨型棕熊，為當地近年罕見的超大型棕熊。圖/截自ANNnewsCH在YT的影音
北海道苫前町25日捕獲一頭體重約400公斤、體長近2公尺的巨型棕熊，為當地近年罕見的超大型棕熊。圖/截自ANNnewsCH在YT的影音

北海道放送報導，北海道苫前町25日捕獲一頭體重約400公斤、體長近2公尺的巨型棕熊，為當地近年罕見的超大型棕熊。獵友會表示，這頭熊的體型遠超過當地以往紀錄，且可能就是2周前推倒陷阱的同一隻，捕獲過程充滿不確定性。

苫前町自夏季起多次發生棕熊啃食青貯玉米事件，當地獵友會因此設置箱型陷阱。24日晚間11時20分，監視畫面拍到棕熊進入陷阱；25日上午9時再次取得影像後，獵友會確認熊已落網並在當天完成撲殺。

獵友會會長林豐行指出，這頭熊是他從業至今見過體型最大者，過去最大紀錄為325公斤，「看到牠進陷阱時，只覺得不可思議，原本以為這麼大的熊根本不會進去」。

陷阱所在地在11月12日曾被棕熊推倒，攝影機記錄到巨大熊影。林豐行表示，2周內現場未再有熊出沒，只是餌料逐漸被狐狸、狸貓等小型動物吃掉，因此24日重新放入餌料，「牠可能是被新餌料吸引，但是否是同一隻還無法確定」。

為防止陷阱再被推倒，獵友會僅加強了陷阱兩側固定錨的深度，並無其他特別強化措施。林表示，若真是之前推倒陷阱的熊，「牠應該非常聰明，原以為不會再進陷阱，所以這次能捕到很難相信」。

這頭棕熊經確認為成年公熊，推測年齡可能達18至20歲。雖然目前未再出現同級巨熊，但北海道冬季各地仍持續有棕熊出沒，當局提醒民眾保持警戒。

影片https://www.youtube.com/watch?v=is_7aBdODmQ

棕熊 北海道 熊出沒

