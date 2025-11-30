畢爾包藝博會「聚焦台灣」 藝術家工坊展技人氣旺

西班牙畢爾包藝博會（FIG Bilbao）今年推出「聚焦台灣」主題特展，除展出跨世代版畫、水墨藝術及學生創作外，並舉辦多場工作坊展演台灣版畫技術與書法技藝，場場爆滿人氣超旺。

第14屆「畢爾包國際版畫與紙上藝術博覽會」自27日至30日連續4天在畢爾包巴斯克宮（PalacioEuskalduna）登場，台灣今年受邀作為主賓國，在福修文化藝術基金會協辦與文化部「匯聚臺流文化黑潮計畫」支持下參展。

策展人周芳蓮以「聚焦台灣」（FOCUS TAIWÁN）為主題，展示台灣中、壯、青各世代版畫藝術家，包括廖修平、沈金源、賴振輝、郭博州、陳昱儒、謝其昌、周明毅、張瀞予作品，以及水墨畫家黃淑卿充滿台灣文化意象的創作。

為加深台灣與西班牙藝術愛好者及國際藝壇的交流，在展覽之外，「聚焦台灣」還舉辦5場活動，包括大師課程、講座及工作坊展演，由參展藝術家輪番上陣獻藝、展技。

28日舉行的「無毒樹脂感光版」工作坊，由張瀞予分享台灣版畫工具材料的新創技術，以無毒樹脂讓版畫家可在更健康的環境下創作。她展示感光版的實作，吸引大批人潮圍觀，其中不少創作者甚至認真錄影記錄。

張瀞予表示，有來自西班牙當地與波蘭的版畫創作者對台灣版畫技術非常感興趣，除了頻頻發問外，還熱情表達想到台灣觀摩研習的意願。

29日首先舉辦的「筆墨書寫」大師課程，由馬德里康普頓斯大學（Universidad Complutense de Madrid）藝術史學系系主任戴康波（Eva Fernández del Campo）主講，向大眾介紹書法藝術的流變，黃淑卿在旁示範各種字體，並揮筆寫下12生肖春聯。

對書法感興趣的民眾將黃淑卿團團圍住，許多人拿起手機全程錄下揮毫過程，事後並有粉絲追到展位只為「求字」。

接續在後的「預塗式絹網」工作坊，由周明毅指導觀展者領會版畫的樂趣，並將印有「黃鸝鳥和聚焦臺灣」的成果贈送給參加者。充滿台味的可愛贈品太吸引人，現場不分老少都大排長龍來體驗。

現場參觀民眾告訴中央社，親手實作發現原來並不困難，而且非常有趣。

另有來自畢爾包當地的藝術家表示，他看到台灣藝術家來參展很感動，讓他想起他的台灣朋友。他對於「預塗式絹網」操作簡易感到驚訝，剛好他的上衣印有一隻鳥兒，他說，版畫裡的台灣鳥兒正在和他衣服上的巴斯克鳥兒對話，「拿到這份來自台灣的禮物很開心」。

此外，身為參展藝術家、亦為國立嘉義大學視覺藝術學系教授的謝其昌及助理教授張瀞予，帶領學生團隊包括朱芳瑩、林庭薰、游芷瑜、陳欣，在畢爾包藝博會特別為青年藝術家設立的單元「誘惑立方體」（Los Cubos de las Tentaciones）亮相，把台灣新世代創作者引介到國際藝術舞台。

學生們向中央社表示，西班牙人非常熱情，比起在台灣，她們有時不敢主動與人對話，但在展會上被西班牙人的熱情感染，「更想主動分享自己的作品」，而且「語言並未造成隔閡」。

她們觀察到，展會上的藝術作品有相當多種樣貌，而且展現作品的方式很活潑、很奔放，讓她們收穫與學習豐富。她們笑說：唯一遇到的文化衝擊是「西班牙人太晚吃飯了」，每次出門覓食都遇到餐廳休息時間。

4名學生藝術家除了展出個人創作、擴展國際展覽經驗外，並在展會期間與畢爾包藝術與設計中心（Argi Arte）的4名新銳創作者以「藝」會友，進行跨文化交流，藉由藝術語言搭起文化橋樑。