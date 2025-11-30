日本溫泉勝地TOP 10 冠軍不是箱根？

此生必去的日本十大溫泉勝地

冬意漸濃，在這個季節裡最治癒人心的，莫過於浸泡一池氤氳熱氣的熱湯中，讓寒意與疲憊在熱湯裡慢慢溶解。而說到泡湯，就不能不提到以溫泉聞名的日本了。這片以豐富地熱資源孕育出的國度，自古以來便與溫泉密不可分，不論是旅館庭院裡的露天風呂，還是深山祕境中的天然湯池，總是讓人一泡就上癮。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查出日本十大溫泉名所，榜單涵蓋從北海道到九州的代表名湯，魅力與特色各異。其中，堪稱「溫泉百貨」的箱根溫泉擠不進前三、日本三大古湯之一的有馬溫泉僅排第八、湧泉量居日本之冠的別府溫泉則屈居第三。在這場激烈的溫泉名所爭霸中，到底誰能脫穎而出、勇奪聲量冠軍呢？本文馬上揭曉！

No.10 藏王溫泉｜山形縣

翻攝官網／Booking.com

位於山形縣的藏王溫泉，至今開湯已超過一千九百年，是日本頗負盛名的古老溫泉鄉。這裡擁有豐富的溫泉水量，其泉質屬於強酸性硫磺泉。當熱湯與空氣接觸後，會呈現獨特的乳白色狀態，宛如天然的美容聖水，據說此泉質對皮膚美化具有強大的功效，因此又被譽為「姬之湯」、「美人湯」，吸引不少國內外女性遊客慕名而來。除了優質的溫泉，藏王溫泉的周邊景觀同樣令人讚嘆。每年1至2月，這裡會出現被譽為世界級的樹冰奇觀，在寒風與積雪的作用下，樹木被冰雪包覆，形成奇特而壯觀的「冰怪」造型。白天，遊客可以搭乘纜車俯瞰整片銀白世界；夜晚則能乘坐雪地車欣賞樹冰點燈後的夢幻景象，讓人彷彿一秒置身童話世界。不管是泡湯還是賞景，此處都能一次滿足遊客的需求，也因此強勢挺進日本溫泉名所第十名。

No.9 城崎溫泉｜兵庫縣

翻攝官網／Booking.com

以獨特的「七大外湯」聞名的城崎溫泉，是一座充滿懷舊風情的溫泉小鎮。其擁有多種泉質，其中以鹽分豐富的「美人の湯」和含硫磺的「金泉」為最受歡迎。在這裡，遊客可以換裝穿上浴衣、踩著木屐，沿著復古的溫泉街漫步，蜿蜒的大谿川兩旁點綴著成排柳樹與古樸石橋，河水汨汨流動，與街道的木造建築交織出優雅的日式景致。整條溫泉街宛如一幅生動的天然畫卷，浪漫而靜謐，彷彿時間在此刻慢下腳步，讓人不自覺沉浸於悠然恬靜的氛圍中。除了溫泉吸引人外，許多旅館也有提供精緻的海鮮料理，尤其冬季正值松葉蟹盛產期，來訪的旅人不僅能泡湯，更能品嚐當季海味，一次滿足五感體驗。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析，2024年12月7日的網路聲量達到高峰，一名旅遊IG客分享城崎溫泉的開箱影片，古色古香的日式街景和悠閒的泡湯氛圍獲得網友熱烈讚賞，創下當日網路聲量618筆。

No.8 有馬溫泉｜兵庫縣

翻攝官網／Booking.com

位於兵庫縣的有馬溫泉擁有豐富的自然景觀，還被譽為是關西地區的「奧座敷」。作為關西最古老的溫泉鄉，有馬溫泉與群馬縣的草津溫泉、岐阜縣的下呂溫泉齊名，並列日本三大名泉，其歷史與文化底蘊深厚，吸引無數旅人特地前來朝聖。有馬的泉質主要分為金湯和銀湯，前者富含鐵質，接觸空氣後會氧化成褐金色，對於肌肉酸痛有所幫助；後者由碳酸泉和鐳泉組成，呈現透明無色，能使皮膚光滑並對美容有益。這種金銀並存的泉質組合，使有馬溫泉在日本溫泉界獨樹一格，成為老少皆宜的療癒之地。

有馬溫泉街也是一大特色，這裡可說是目前唯一保留著藝妓文化的溫泉街。在特定的時間造訪，還可以欣賞到藝妓的舞蹈演出。無論是安排快閃一日遊，或是選擇入住傳統溫泉旅館，這裡都能細細感受到溫泉、文化與歷史交織的氛圍，是造訪神戶時不可錯過的必訪之地。

No.7 草津溫泉｜群馬縣

翻攝官網／Booking.com

草津溫泉不只與第八名的有馬溫泉並列為日本三大名泉，同時還連續13年獲得「日本溫泉100選」的第一名。被譽為「天下名湯」的草津溫泉，以全日本屈指可數的強酸性泉質聞名，不僅具備極高的殺菌力，連大部分的雜菌都難以在其中存活，因此有「百病皆治，唯獨相思病無解」的傳說，足見其珍貴程度。

值得一提的是，位於草津溫泉中心地帶的「湯畑」（溫泉田），是該地最具代表性的地標，白煙蒸騰、木槽縱橫的景象彷彿天然舞台，也是旅客最常駐足的拍照熱點。周邊的溫泉街熱鬧而具古味，一旁還有供應免費的足湯，讓旅客可以一邊泡著足湯，一邊欣賞著湯畑，感受愜意慢活的氛圍。

No.6 道後溫泉｜愛媛縣

道後溫泉與兵庫縣的「有馬溫泉」、和歌山縣的「白濱溫泉」並列為日本三古湯，其據傳有約三千年的歷史，是日本最古老的溫泉之一。道後溫泉以鹼性單純泉著稱，泉水觸感滑順，能軟化皮膚表面的角質，具有美容功效，因此又名「美人湯」。除了泉質外，「道後溫泉本館」也是一大亮點，整棟三層木造建築散發濃厚的復古情懷，它不只是日本首座被指定為國家重要文化財的公眾浴池，據說也是宮崎駿電影《神隱少女》（千と千尋の神隠し）當中「油屋」的創作靈感之一，也因此吸引無數動漫迷前來朝聖。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析，本次聲量高點出現於2024年12月23日，一名網友於IG分享道後溫泉開箱影片，引發網友熱烈轉發與留言，創下當日網路聲量202筆。無論是歷史、建築，還是獨特的「美人湯」，道後溫泉都以跨越千年的魅力，成為旅人造訪四國時指定必去的首選勝地。

No.5 箱根溫泉｜神奈川縣

翻攝官網／Booking.com

位於神奈川縣的箱根溫泉，火山活動豐富，能湧出各種不同特色的泉質，因此被譽為「溫泉百貨」。該處以迷人優美的自然風景聞名，特別是在天氣晴朗的日子，還能遠眺富士山的壯麗絕景；加上極高的交通便利性，從東京搭乘火車約1.5小時即可抵達，成為不少旅客心中最佳的短途旅遊首選。箱根地區擁有近二十處泉源，水質種類可說是相當豐富，從帶有美容效果的鹼性單純泉，到對皮膚有療效的硫磺泉，通通應有盡有，多樣的泉質能一次滿足遊客的不同需求，也讓箱根成為溫泉迷心中的必訪之地。

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察，聲量高點是2025年2月3日，藝人大S與家人前往箱根泡湯時不幸驟逝，消息一出震驚全網，相關新聞迅速在社群上擴散，引發網友紛紛留言哀悼。

No.4 登別溫泉｜北海道

翻攝官網／Booking.com

位於北海道的登別溫泉，是日本最具代表性的溫泉度假勝地之一。其擁有世界上罕見的九種不同泉質，使遊客能在同一個溫泉區內享受多樣的療效和泡湯體驗。因此，除了箱根外，登別也享有「溫泉百貨公司」之美名。

此外，「地獄谷」是登別溫泉中規模最大的湧泉，同時也是登別溫泉的指標性景觀，該區地表不斷冒出白煙與熱氣，空氣中四處瀰漫著濃烈的硫磺味，其特殊景象宛如傳聞中的地獄，也因這般壯觀又帶點震懾感的奇景，使得「地獄谷」之名不脛而走。2004年，登別溫泉地獄谷更被指定為北海道遺產，成為不少遊客指定必去的口袋景點。

No.3 別府溫泉｜大分縣

本次強勢挺進第三名的別府溫泉，是日本溫泉界中當之無愧的王者，不僅源泉數量居全國之冠，湧出量更是日本第一，豐沛的地熱資源讓別府成為名副其實的溫泉天堂。在別府地區，遊客能一次體驗到日本11種泉質中的10種，從硫磺泉、鐵泉到碳酸氫鹽泉等一應俱全，宛如一座天然的溫泉博物館。

別府溫泉又被稱為別府八湯，其是由八大溫泉地所構成，包括濱脇、別府、觀海寺、堀田、明礬、鐵輪、柴石、龜川等，各地泉質與特色各異，讓遊客能一次滿足多種泡湯喜好。除了多樣化的泡湯方式外，這裡還可觀賞獨特的「地獄巡禮」，像是鬼石坊主地獄、海地獄、血池地獄等七個奇特天然溫泉池，是別府最具代表性的景點。不管是想體驗多元泉質，還是欣賞自然奇景，別府溫泉都是九州旅遊中不可錯過的經典之選。

No.2 由布院溫泉｜大分縣

翻攝官網／Booking.com

在本次十大溫泉排行榜中，大分縣就包辦了其中兩名，第二名由12,939筆聲量的「由布院溫泉」奪下。由布院又名湯布院，是許多外國人遊九州必訪的熱門景點，其主要的泉質為單純泉和鹼性單純溫泉，浸泡後有助於消除疲勞、放鬆身心，另外也對肌膚有溫和保養之效。

由布院的溫泉旅館大多提供私人露天溫泉浴池，讓旅客能一邊泡湯，一邊遠眺壯麗群山與由布岳絕景，特別吸引情侶或夫妻前來體驗浪漫假期。相較於別府的熱鬧與繁華，由布院更顯得恬靜優雅，融合了自然美景與文藝氣息，成為許多遊客嚮往的療癒小鎮。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析，本次聲量高點落在2024年5月21日，香港媒體《01生活》推薦由布院溫泉旅館，引發大量網友留言與分享，當日網路聲量為393筆。

No.1 銀山溫泉｜山形縣

翻攝官網／山富旅遊

毫無懸念，本次由山形縣的銀山溫泉勇奪人氣第一，以高達62,501筆的討論度大幅領先第二名的由布院溫泉，氣勢十分驚人。銀山溫泉是日本最具代表性的復古系溫泉街之一，整排日式旅館沿著溪畔而立，完整保留大正年代的懷舊風情，甚至還吸引知名日劇《阿信》特地前來拍攝取景。

值得一提的是，銀山溫泉是眾所皆知的豪雪地帶，每年1到2月會達到積雪量最顛峰的狀態。當皚皚厚雪覆蓋木造旅館、煤氣燈在傍晚逐一亮起時，整座溫泉街宛如重現童話故事場景，無處不充滿靜謐而浪漫的氛圍，讓街上所有遊客都不自覺放慢腳步，盡情感受冬季限定的銀白美景。此番夢幻畫面也吸引不少部落客慕名而來，紛紛撰文分享心得，食尚玩家部落客「大手牽小手。玩樂趣」就曾分享銀山溫泉遊記攻略，從交通、散策到拍照角度皆不藏私分享，使銀山溫泉的魅力被更多人看見。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析，銀山溫泉的聲量在近期出現兩次明顯高峰。第一波是落在2024年3月24日，藝人謝宜君於臉書上分享雪景美照，引發網友讚嘆，當日聲量直衝1,291筆；第二波高點則是出現在2023年12月6日，《食尚玩家》於粉專發布銀山溫泉雪景圖，該則貼文吸引超過1.2萬人按讚、破千則留言，掀起討論熱潮，創下當日679筆聲量。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2023年11月24日至2025年11月23日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

