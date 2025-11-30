立陶宛代表處參與公益活動 高山茶香飄聖誕慈善市集

立陶宛維爾紐斯國際婦女協會昨日於市政廳廣場舉行的國際聖誕慈善市集，匯集逾40個國家大使館、國際組織與學校參與。駐立陶宛台灣代表處今年再度在市集中亮相，以台灣茶品、手作工藝為公益盡一份心力。

駐立陶宛台灣代表處今年第2度受邀設攤，攤位推出台灣茶葉、精油、吊飾、檜木杯墊、珍珠奶茶與手工繩結編織等多樣特色商品，並帶來具有台灣人情味的「奉茶」文化，提供現泡台灣高山茶，吸引眾多遊客駐足品嘗。

駐立陶宛代表王雪虹親自到場向民眾介紹特色商品。她表示，攤位上的手工繩結編織由台灣退休外交官蔡幼文親手製作，蔡幼文得知代表處參與慈善活動後特地準備多款作品，其中結合立陶宛國旗黃、綠、紅3色元素的作品更成為現場熱門商品。

王雪虹指出，台灣持續與立陶宛合作，為烏克蘭提供人道援助，而此次慈善市集是台灣回饋當地社會的另一個具體行動，所有義賣所得將作為台灣的心意捐贈。

國際聖誕慈善市集由維爾紐斯國際婦女協會（International Women’s Association of Vilnius）主辦，今年已邁入第23屆，一年一度的活動也漸漸成為維爾紐斯聖誕季節開始的象徵。

自2003年以來，市集已為立陶宛慈善機構累計募得超過150萬歐元（約新台幣5400萬元），持續幫助弱勢族群，是當地最具影響力的公益活動之一。市集每年都吸引各國大使館共襄盛舉，包括英國、德國、捷克、土耳其、日本等國。

王雪虹也強調，很高興台灣代表處連續第2年受邀參與，透過公益活動與文化交流，讓更多人認識台灣。