斯里蘭卡豪雨成災 印度應變部隊攜21噸物資馳援

斯里蘭卡連日豪雨導致嚴重災情，國家災害管理中心今天表示，已知123人死亡、130人失蹤。另外，印度派出的救援隊今天抵達斯里蘭卡，80多名人員、21噸物資、8噸設備投入救災。

斯里蘭卡一連數天降下豪雨，引發洪水、土石流等災情，國家災害管理中心（Disaster Management Centre,DMC）主任科圖韋戈達（Sampath Kotuwegoda）表示，救援行動進行中，持續一週的豪雨摧毀了無數房屋，有4萬3995人已被移往政府設立的避難場所安置。

斯里蘭卡國家災害管理中心今天證實，截至上午9時，因為洪水、土石流肆虐，已經奪走123條人命，另有130人下落不明，約有6萬1000個家庭、20多萬人受到災害影響。

印度人報（The Hindu）指出，印度兩架軍用運輸機已於今天凌晨陸續飛抵斯里蘭卡首都可倫坡（Colombo）的機場，機上載有21噸物資、80多名印度國家災害應變部隊（National Disaster ResponseForce，NDRF）人員，以及8噸的救災相關設備。

印度政府發布聲明指出，糧食等物資已送達斯里蘭卡，「秉持睦鄰的精神，印度堅定地與斯里蘭卡同在，將一起度過難關」。

斯里蘭卡這次災情嚴重，造成大規模破壞，基礎設施也嚴重毀損，28日清晨至今，已有35%地區處於停電狀態；在水庫、河流出現溢流的情況下，當局也要求民眾盡速撤離。

斯里蘭卡氣象局表示，預計未來幾天還會有超過200毫米的降雨。