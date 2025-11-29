快訊

一坪200萬「豪宅帶」蓋社宅引居民砲轟 北市：一定要推

昔IG互相退追 楊丞琳缺席許瑋甯、邱澤世紀婚禮…網揭她真實行程

民生地下道工程5年難收尾 附近商家生意慘腰斬：每天都怕倒店

斯里蘭卡豪雨成災 印度應變部隊攜21噸物資馳援

中央社／ 新德里29日專電

斯里蘭卡連日豪雨導致嚴重災情，國家災害管理中心今天表示，已知123人死亡、130人失蹤。另外，印度派出的救援隊今天抵達斯里蘭卡，80多名人員、21噸物資、8噸設備投入救災。

斯里蘭卡一連數天降下豪雨，引發洪水、土石流等災情，國家災害管理中心（Disaster Management Centre,DMC）主任科圖韋戈達（Sampath Kotuwegoda）表示，救援行動進行中，持續一週的豪雨摧毀了無數房屋，有4萬3995人已被移往政府設立的避難場所安置。

斯里蘭卡國家災害管理中心今天證實，截至上午9時，因為洪水、土石流肆虐，已經奪走123條人命，另有130人下落不明，約有6萬1000個家庭、20多萬人受到災害影響。

印度人報（The Hindu）指出，印度兩架軍用運輸機已於今天凌晨陸續飛抵斯里蘭卡首都可倫坡（Colombo）的機場，機上載有21噸物資、80多名印度國家災害應變部隊（National Disaster ResponseForce，NDRF）人員，以及8噸的救災相關設備。

印度政府發布聲明指出，糧食等物資已送達斯里蘭卡，「秉持睦鄰的精神，印度堅定地與斯里蘭卡同在，將一起度過難關」。

斯里蘭卡這次災情嚴重，造成大規模破壞，基礎設施也嚴重毀損，28日清晨至今，已有35%地區處於停電狀態；在水庫、河流出現溢流的情況下，當局也要求民眾盡速撤離。

斯里蘭卡氣象局表示，預計未來幾天還會有超過200毫米的降雨。

斯里蘭卡 印度 災害

延伸閱讀

空巴要求維修6000架A320客機 印度逾200架飛機受影響

邊境爭議再起？印度女上海機場被扣押18小時 當局稱出生地屬於大陸

翹臀珍當婚禮歌手賺外快！直飛印度一晚進帳6400萬　炸出美胸超有誠意

寶萊塢鐵漢 印度男星達曼德拉辭世享壽89歲

相關新聞

腦力體力一起UP！ 研究：重訓40分鐘就能提升腦力

原來要提升認知能力，靠身體的訓練就能做到！美國專家近期發表一項研究，發現健康成年人只要進行約40分鐘的重量訓練，就能顯著提升長期記憶力。專家認為，這項研究證實了阻力訓練不只對身體有益，更連大腦都能一併「升級」。

德國任命知名太空人掌航太部門 獲業界、民間罕見一致好評

德國聯邦研究部近日宣布，前歐洲太空總署（ESA）著名太空人萊特將出任「航太與安全司」主管。萊特兼具人氣、太空實務與軍事經...

歷史性勝利！加強保護逾70種鯊魚和魟魚 華盛頓公約大會通過

全球瀕危物種保育會議今天通過對超過70種鯊魚和魟魚加強保護，保育人士稱許這是「歷史性勝利」

禁滑手機釀悲劇 俄國13歲少女不滿沒收手機竟「割喉弒母」

俄羅斯一名13歲少女疑似因網路成癮，竟在爭吵後持刀「割喉弒母」。不僅如此，她犯後毫無悔意，還在公寓縱火，試圖湮滅證據，犯案手法十分冷血熟練，震驚當地社會。

伊朗足協拒參加2026世足抽籤 抵制美國不發簽證

伊朗足球協會今天宣布不出席下週在華府舉行的2026年世界盃足球賽分組抽籤，藉此抵制美國拒絕向幾名足協代表團成員發放簽證一...

出國行李別「放在同一包」 專家揭分裝關鍵：能救整趟旅程

年底假期將近，不少家庭開始規劃出國行程，機場也出現大量旅客。出門旅行最大的擔心之一，就是托運行李沒有跟著人一起到達目的地。對許多人來說，行李延誤不只是不便，更可能讓整趟假期從第一天就陷入混亂。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。