快訊

「辦路跑不先商量」中央蹭淡江大橋 2個月內2度吃侯友宜豆腐

頂呱呱《鬼娃恰吉》第二波聯名登場！從從容容吃起來

沒喝咖啡大腦就開不了機無法做事？醫警告「身體已發出SOS訊號」

畢爾包藝博會「聚焦台灣」 跨世代版畫家西國獻藝

中央社／ 馬德里29日專電
西班牙第14屆畢爾包國際版畫與紙上藝術博覽會（FIG Bilbao）27日至30日在畢爾包巴斯克宮舉行，今年特邀台灣為主賓國，以「聚焦台灣」為主題參展。位在入口大廳黃金展位的「大紙張」特展區，以廖修平大型三聯屏版畫「雙福」系列與黃淑卿「夜八鸝」、「原鄉情歌」等4幅大型創作，呈現東方美學韻味與台灣鄉土文化，吸引參觀者駐足欣賞。中央社
西班牙第14屆畢爾包國際版畫與紙上藝術博覽會（FIG Bilbao）27日至30日在畢爾包巴斯克宮舉行，今年特邀台灣為主賓國，以「聚焦台灣」為主題參展。位在入口大廳黃金展位的「大紙張」特展區，以廖修平大型三聯屏版畫「雙福」系列與黃淑卿「夜八鸝」、「原鄉情歌」等4幅大型創作，呈現東方美學韻味與台灣鄉土文化，吸引參觀者駐足欣賞。中央社

西班牙畢爾包藝博會27日盛大開幕，今年特邀台灣為主賓國，以「聚焦台灣」為題，集結9名跨世代版畫與水墨藝術家及4名學生創作參展，完整呈現台灣版畫的傳統與創新。

西班牙北部巴斯克自治區最重要的藝術盛會「畢爾包國際版畫與紙上藝術博覽會」（Festival Internacionalde Grabado y Arte Sobre Papel，簡稱為FIG Bilbao）27日至30日在畢爾包巴斯克宮（Palacio Euskalduna）舉行，今年台灣受邀擔任主賓國，由福修文化藝術基金會協辦，在文化部「匯聚臺流文化黑潮計畫」支持下參展。

策展人周芳蓮以「聚焦台灣」（FOCUS TAIWÁN）為主題，集結台灣中、壯、青各世代版畫藝術家，包括「台灣現代版畫之父」廖修平、沈金源、賴振輝、郭博州、陳昱儒、謝其昌、周明毅、張瀞予及水墨畫家黃淑卿作品參展，讓觀展者一次飽覽台灣版畫的工藝傳承與多元創新。

「聚焦台灣」主題展共規劃為6個展區，除了主要展位和3面大展示牆外，位在入口大廳黃金展位的「大紙張」（BIG PAPER）特展區，以廖修平大型三聯屏版畫「雙福」系列與黃淑卿「夜八鸝」、「原鄉情歌」等4幅大型創作，呈現東方美學韻味與台灣鄉土文化。

為標示主賓國展區，在一大片白色展場中，主辦單位貼心地為「聚焦台灣」各展區牆面漆上了鮮明的土耳其藍，讓觀展者一眼即可認出台灣藝術所在。

此外，國立嘉義大學4名學生朱芳瑩、林庭薰、游芷瑜、陳欣也各攜作品來參加「誘惑立方體」特展，與巴斯克當地4名年輕藝術家透過創作進行對話，展現新世代的創作活力和藝術語言。

畢爾包藝博會在27日晚間舉行開幕式，由巴斯克傳統木琴（Txalaparta）演奏開場，現場貴賓雲集，除了藝博會主席阿隆索（Iñaki Alonso Gorostiza）外，另有3名當地政要，包括比斯開省議會文化事務副議長阿里薩巴拉加（Leixuri Arrizabalaga）、畢爾包市議會文化主任羅培茲·德·阿吉萊塔（Iñaki López deAguileta）、巴斯克自治區文化部次長伊圖爾貝（Andoni Iturbe）等人出席，表達該地區對藝術文化發展的重視。

周芳蓮受邀致詞時，首先感謝主辦單位邀請台灣作為今年的主賓國，她提到，策展時精選了出生年代橫跨1930至1980的台灣版畫藝術家作品，力求完整呈現不同世代的台灣版畫藝術風貌，但她強調「千言萬語難以形容藝術之美」，請觀眾務必到「聚焦台灣」展區觀賞與享受。

當周芳蓮介紹自台灣親赴畢爾包參與藝博會的多位藝術家時，全場報以熱烈掌聲歡迎，她不忘熱情邀請在場賓客到台灣旅遊、更加認識台灣，「除了美麗的風光」，她表示，「台灣最美的風景是人」。

「畢爾包國際版畫與紙上藝術博覽會」今年邁入第14屆，匯集逾60個展位與約500名來自世界各地的藝術家。「聚焦台灣」旨在透過藝術搭建文化橋梁，將紙張轉化為技術創新與文化交流的重要媒介。除展覽外，還將舉行5場活動包括大師課程、講座及工作坊展演，由參展藝術家向大眾分享台灣版畫的新創技法。

藝術家 國立嘉義大學 西班牙

延伸閱讀

士林官邸菊展開幕 北市公園處估12月最適觀賞

2025臺南藝術節壓軸好戲 泰國雙經典本週末接力登場

池上「書法路牌」惹議退役不退場 公所徵藝術家打造第二生命

19名藝術家參展 北臺八縣市藝術家聯展首站在苗栗

相關新聞

腦力體力一起UP！ 研究：重訓40分鐘就能提升腦力

原來要提升認知能力，靠身體的訓練就能做到！美國專家近期發表一項研究，發現健康成年人只要進行約40分鐘的重量訓練，就能顯著提升長期記憶力。專家認為，這項研究證實了阻力訓練不只對身體有益，更連大腦都能一併「升級」。

德國任命知名太空人掌航太部門 獲業界、民間罕見一致好評

德國聯邦研究部近日宣布，前歐洲太空總署（ESA）著名太空人萊特將出任「航太與安全司」主管。萊特兼具人氣、太空實務與軍事經...

歷史性勝利！加強保護逾70種鯊魚和魟魚 華盛頓公約大會通過

全球瀕危物種保育會議今天通過對超過70種鯊魚和魟魚加強保護，保育人士稱許這是「歷史性勝利」

禁滑手機釀悲劇 俄國13歲少女不滿沒收手機竟「割喉弒母」

俄羅斯一名13歲少女疑似因網路成癮，竟在爭吵後持刀「割喉弒母」。不僅如此，她犯後毫無悔意，還在公寓縱火，試圖湮滅證據，犯案手法十分冷血熟練，震驚當地社會。

伊朗足協拒參加2026世足抽籤 抵制美國不發簽證

伊朗足球協會今天宣布不出席下週在華府舉行的2026年世界盃足球賽分組抽籤，藉此抵制美國拒絕向幾名足協代表團成員發放簽證一...

出國行李別「放在同一包」 專家揭分裝關鍵：能救整趟旅程

年底假期將近，不少家庭開始規劃出國行程，機場也出現大量旅客。出門旅行最大的擔心之一，就是托運行李沒有跟著人一起到達目的地。對許多人來說，行李延誤不只是不便，更可能讓整趟假期從第一天就陷入混亂。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。