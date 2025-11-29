畢爾包藝博會「聚焦台灣」 跨世代版畫家西國獻藝

西班牙畢爾包藝博會27日盛大開幕，今年特邀台灣為主賓國，以「聚焦台灣」為題，集結9名跨世代版畫與水墨藝術家及4名學生創作參展，完整呈現台灣版畫的傳統與創新。

西班牙北部巴斯克自治區最重要的藝術盛會「畢爾包國際版畫與紙上藝術博覽會」（Festival Internacionalde Grabado y Arte Sobre Papel，簡稱為FIG Bilbao）27日至30日在畢爾包巴斯克宮（Palacio Euskalduna）舉行，今年台灣受邀擔任主賓國，由福修文化藝術基金會協辦，在文化部「匯聚臺流文化黑潮計畫」支持下參展。

策展人周芳蓮以「聚焦台灣」（FOCUS TAIWÁN）為主題，集結台灣中、壯、青各世代版畫藝術家，包括「台灣現代版畫之父」廖修平、沈金源、賴振輝、郭博州、陳昱儒、謝其昌、周明毅、張瀞予及水墨畫家黃淑卿作品參展，讓觀展者一次飽覽台灣版畫的工藝傳承與多元創新。

「聚焦台灣」主題展共規劃為6個展區，除了主要展位和3面大展示牆外，位在入口大廳黃金展位的「大紙張」（BIG PAPER）特展區，以廖修平大型三聯屏版畫「雙福」系列與黃淑卿「夜八鸝」、「原鄉情歌」等4幅大型創作，呈現東方美學韻味與台灣鄉土文化。

為標示主賓國展區，在一大片白色展場中，主辦單位貼心地為「聚焦台灣」各展區牆面漆上了鮮明的土耳其藍，讓觀展者一眼即可認出台灣藝術所在。

此外，國立嘉義大學4名學生朱芳瑩、林庭薰、游芷瑜、陳欣也各攜作品來參加「誘惑立方體」特展，與巴斯克當地4名年輕藝術家透過創作進行對話，展現新世代的創作活力和藝術語言。

畢爾包藝博會在27日晚間舉行開幕式，由巴斯克傳統木琴（Txalaparta）演奏開場，現場貴賓雲集，除了藝博會主席阿隆索（Iñaki Alonso Gorostiza）外，另有3名當地政要，包括比斯開省議會文化事務副議長阿里薩巴拉加（Leixuri Arrizabalaga）、畢爾包市議會文化主任羅培茲·德·阿吉萊塔（Iñaki López deAguileta）、巴斯克自治區文化部次長伊圖爾貝（Andoni Iturbe）等人出席，表達該地區對藝術文化發展的重視。

周芳蓮受邀致詞時，首先感謝主辦單位邀請台灣作為今年的主賓國，她提到，策展時精選了出生年代橫跨1930至1980的台灣版畫藝術家作品，力求完整呈現不同世代的台灣版畫藝術風貌，但她強調「千言萬語難以形容藝術之美」，請觀眾務必到「聚焦台灣」展區觀賞與享受。

當周芳蓮介紹自台灣親赴畢爾包參與藝博會的多位藝術家時，全場報以熱烈掌聲歡迎，她不忘熱情邀請在場賓客到台灣旅遊、更加認識台灣，「除了美麗的風光」，她表示，「台灣最美的風景是人」。

「畢爾包國際版畫與紙上藝術博覽會」今年邁入第14屆，匯集逾60個展位與約500名來自世界各地的藝術家。「聚焦台灣」旨在透過藝術搭建文化橋梁，將紙張轉化為技術創新與文化交流的重要媒介。除展覽外，還將舉行5場活動包括大師課程、講座及工作坊展演，由參展藝術家向大眾分享台灣版畫的新創技法。