德國任命知名太空人掌航太部門 獲業界、民間罕見一致好評

德國聯邦研究部近日宣布，前歐洲太空總署（ESA）著名太空人萊特將出任「航太與安全司」主管。萊特兼具人氣、太空實務與軍事經驗，任命獲德國航太產業與民間罕見一致好評，也被視為梅爾茨政府在航太領域的企圖心展示。

現年67歲的萊特（Thomas Reiter）是德國最具代表性的太空人之一，曾在1995至1996年間於俄羅斯太空站「和平號」（Mir）執行任務，也於2006年參與國際太空站（ISS）任務，累計在太空停留達350天，並完成3次艱鉅的太空漫步。

他同時具備軍事與科技背景，畢業於航太工程專業，曾任德國空軍飛行員並晉升至旅級將軍。返回地球後，他相繼擔任德國航太中心（DLR）董事及歐洲太空總署載人航太與任務營運總監，與太空產業界保持深厚連結。

德國聯邦研究、科技及航太部（BMFTR）部長貝爾（Dorothee Bär）任命萊特接掌航太與安全司後，航太界在社群媒體上反應熱烈，「最佳決定」、「真正專業的任命」等讚聲不斷。

南德日報（SZ）評析，長期以來，德國產業界批評政府在航太政策方向不明，雖然新政府上任後將「航太」首次納入部會名稱，被視為正面象徵，但在預算配置和戰略規劃上始終未見清晰藍圖。

今年5月上任的梅爾茨政府進行部會重組，將原本隸屬教育與研究部的科技研究業務獨立出來，並首次把航太明確納入部會名稱。

此舉被解讀為政府希望以更整合的方式推動科學研究、技術發展與航太政策，凸顯科技與太空在國家戰略的重要性，也回應產業界對航太發展政策長期碎片化的批評。

昨天在德國不來梅（Bremen）舉行的歐洲太空總署部長級會議正進行新一輪3年期預算談判，德國政府擬提出約50億歐元（約新台幣1800億元）的投入，高於前次的35億歐元。

然而，根據南德日報，真正讓德國航太產業感到振奮的，其實是來自國防部的動作。國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）今年稍早承諾，將在2030年前投入350億歐元強化德國太空安全能力，並推動國家太空安全策略，使太空成為德國安全政策新支柱。

萊特同時具備太空任務實務經驗與軍事背景，他的到任被視為研究部補強專業的象徵，官方表示有助跨部會合作，能協助德國在太空科技、衛星安全、軍民雙用技術等領域推動整體戰略。

接獲任命時，萊特表示，能夠持續投入太空相關領域並提供政府協助是「莫大的喜悅與榮幸」。德國各界也持續關注這位知名前太空人，會如何執行他的「新任務」。