快訊

「我準備好了」楊瓊瓔宣布參選台中市長 江啟臣、何欣純皆回應

被利用？石破茂稱尊重北京「台灣是中國一部分」看法 陸駐日使館轉發

甜蜜接吻！邱澤哽咽、許瑋甯淚崩 「牽著妳的手直到化成灰燼」誓詞曝光

歷史性勝利！加強保護逾70種鯊魚和魟魚 華盛頓公約大會通過

中央社／ 曼谷28日綜合外電報導
全球瀕危物種保育會議今天通過對超過70種鯊魚和魟魚加強保護，保育人士稱許這是「歷史性勝利」。 示意圖／美聯社
全球瀕危物種保育會議今天通過對超過70種鯊魚和魟魚加強保護，保育人士稱許這是「歷史性勝利」。 示意圖／美聯社

全球瀕危物種保育會議今天通過對超過70種鯊魚和魟魚加強保護，保育人士稱許這是「歷史性勝利」。

法新社報導，「瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約」（Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora，又名「華盛頓公約」）締約國在烏茲別克的會議中支持對從鯨鯊鬼蝠魟等物種的貿易加強限制。

保育人士與專家警告，過度捕撈和氣候變遷對鯊魚和魟魚帶來的壓力與日俱增。

國際動物福利基金會（International Fund for AnimalWelfare）資深計畫經理斯利（Barbara Slee）表示：「這是鯊魚保育上的歷史性勝利，也是我們強烈期盼的成果。科學數據明確顯示，鯊魚應被視為保育對象，而非漁業資源。」

「瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約」規範全球逾4萬種動植物貿易，其附錄一名單上的瀕臨滅絕物種禁止貿易，附錄二則對族群數量稀少須有效管制物種的貿易進行限制。

繼昨天同意將極度瀕危的遠洋白鰭鯊納入附錄一後，各國今天決議將鯨鯊和鬼蝠魟也列入同級保護。

多種其他鯊魚則被列入附錄二。這代表相關貿易將受到管制，僅在被認定為可永續的情況下才獲准進行。

大會就鰻魚等其他物種貿易管制的議題多次展開激烈討論，加強保護鯊魚的提案則在共識之下通過。斯利認為，這凸顯出各界對於鯊魚的觀念正在轉變。

她說：「這應該標誌著過度捕撈將劃下句點，為鯊魚保育帶來新的希望。」

鯊魚 鬼蝠魟 鯨鯊

相關新聞

腦力體力一起UP！ 研究：重訓40分鐘就能提升腦力

原來要提升認知能力，靠身體的訓練就能做到！美國專家近期發表一項研究，發現健康成年人只要進行約40分鐘的重量訓練，就能顯著提升長期記憶力。專家認為，這項研究證實了阻力訓練不只對身體有益，更連大腦都能一併「升級」。

德國任命知名太空人掌航太部門 獲業界、民間罕見一致好評

德國聯邦研究部近日宣布，前歐洲太空總署（ESA）著名太空人萊特將出任「航太與安全司」主管。萊特兼具人氣、太空實務與軍事經...

歷史性勝利！加強保護逾70種鯊魚和魟魚 華盛頓公約大會通過

全球瀕危物種保育會議今天通過對超過70種鯊魚和魟魚加強保護，保育人士稱許這是「歷史性勝利」

禁滑手機釀悲劇 俄國13歲少女不滿沒收手機竟「割喉弒母」

俄羅斯一名13歲少女疑似因網路成癮，竟在爭吵後持刀「割喉弒母」。不僅如此，她犯後毫無悔意，還在公寓縱火，試圖湮滅證據，犯案手法十分冷血熟練，震驚當地社會。

伊朗足協拒參加2026世足抽籤 抵制美國不發簽證

伊朗足球協會今天宣布不出席下週在華府舉行的2026年世界盃足球賽分組抽籤，藉此抵制美國拒絕向幾名足協代表團成員發放簽證一...

出國行李別「放在同一包」 專家揭分裝關鍵：能救整趟旅程

年底假期將近，不少家庭開始規劃出國行程，機場也出現大量旅客。出門旅行最大的擔心之一，就是托運行李沒有跟著人一起到達目的地。對許多人來說，行李延誤不只是不便，更可能讓整趟假期從第一天就陷入混亂。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。