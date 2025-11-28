腦力體力一起UP！ 研究：重訓40分鐘就能提升腦力

原來要提升認知能力，靠身體的訓練就能做到！美國專家近期發表一項研究，發現健康成年人只要進行約40分鐘的重量訓練，就能顯著提升長期記憶力。專家認為，這項研究證實了阻力訓練不只對身體有益，更連大腦都能一併「升級」。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，印第安那州普渡大學（Purdue University）專家進行了一項研究，追蹤121位年齡介於18至50歲的健康成人。專家將受試者分為兩組，進行體適能測試、生活習慣問卷調查、抽血檢測，以及腦電圖（EEG）掃描，好了解受試者的健康狀況。

專家要求一組受試者進行42分鐘的中等強度重訓，包含2分鐘的熱身、胸推、下拉、二頭彎舉、腿部推舉、三頭肌伸展和腿部伸展等六組動作，每組進行10次，總共兩輪。另一組受試者則被安排觀看成人進行重訓的影片。

訓練結束後，兩組再次抽血並進行第二次腦電圖掃描。結果發現，完成重訓的受試者工作記憶的反應時間有明顯提升。專家發現，這組受試者的執行能力變得更強，大腦處理速度更快，神經電功能也有所改善。換句話說，光是進行40分鐘的重訓，就能讓大腦運轉得更快、更有效率。

這項研究已發表在《心理生理學》（Psychophysiology）期刊中。專家在報告中提到，雖然目前仍不了解重訓如何改善記憶力，但團隊假設可能是血液乳酸（Blood Lactate）增加、血壓提升，所以一併提升了認知表現。

研究團隊表示，由於認知測驗是在運動結束後即刻進行，所以無法確切得知「腦力增加」的效果能持續多久。但研究團隊仍認為，這項研究證明了重訓對身體與大腦都有益，建議民眾將阻力運動加入平常的運動計畫中。