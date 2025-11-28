伊朗足協拒參加2026世足抽籤 抵制美國不發簽證

伊朗足球協會今天宣布不出席下週在華府舉行的2026年世界盃足球賽分組抽籤，藉此抵制美國拒絕向幾名足協代表團成員發放簽證一事。

法新社報導，足協發言人告訴伊朗國營電視台：「我們已通知國際足球總會（FIFA），這項決定和體育無關，伊朗代表團成員將不會出席世界盃足球賽抽籤。」

伊朗體育網站Varzesh 3近日披露，包括伊朗國家足球隊總教練蓋勒諾伊（Amir Ghalenoei）在內的4名代表團成員已獲得簽證，可參加12月5日登場的抽籤儀式。

然而，Varzesh 3指出，美國已拒絕向伊朗足協主席塔伊（Mehdi Taj）在內的另外數名代表團成員發放簽證。塔伊昨天抨擊美方這項決定是出於政治考量。

塔伊表示：「我們已告知FIFA主席英凡提諾（Gianni Infantino），那項決定純粹基於政治立場，FIFA必須要求他們（美國）停止這種行為。」

伊朗3月取得明年世足賽參賽資格，將是該國連續4屆、總計第7次參賽。

在政治上，伊朗和美國自1980年來就沒有正式外交關係；在足球場上，伊朗和美國上一次對戰是在1998年法國世界盃，當時伊朗在法國里昂（Lyon）以2比1贏得這場充滿政治色彩的比賽。