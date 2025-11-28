泰國南部洪災累計145死 政府救災效率引抨擊

泰國政府表示，南部洪災死亡人數增至145人，確認遺體身分困難，相關作業進行中；數千名居民仍滯留避難中心。另外，泰國當局救災效率也引發批評，許多民眾在社群媒體上宣洩不滿。

泰國「標準報」（The Standard）報導，泰國南部地區洪災共造成145人死亡，其中宋卡府死亡人數最多，達110人。

「鮮新聞英文報」（Khaosod English）更早前則指出，南部毀滅性洪災已在宋卡府造成逾100人死亡，商業中心合艾（Hat Yai）市遭洪水淹沒。泰國皇家警察總長奇提拉（Kittirat Phanphet）指出，確認遺體身分十分困難，相關作業仍在進行中。

泰國當局應對災害的措施也引發失職議論，面臨越來越大的政治壓力。曼谷郵報（Bangkok Post）報導，居民對政府低估洪災嚴重程度的憤怒情緒持續高漲，許多泰國網友在社群媒體上宣洩不滿。

有網友在臉書寫道，「（合艾政府）整個團隊都應該辭職」。另一網友表示，「100多人喪生，你們如何承擔責任？」