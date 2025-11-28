教宗良十四世訪土耳其 將會中東基督教領袖尋求團結

快訊

中央社／ 伊斯坦堡28日綜合外電報導

羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo）今天將在土耳其會晤中東地區的基督教領袖，預料他將在這趟上任後首次海外行程中，呼籲歷經數百年分裂的基督教宗派加強團結。

路透社報導，這位首位出身美國的教宗此行主要為出席在土耳其舉行、紀念早期教會大公會議1700週年的活動。該會議制定至今仍為全球約26億基督徒共同信仰基礎的「尼西亞信經」（Nicene Creed）。

這場活動是教宗在以穆斯林為主要人口的土耳其4天訪問中的核心行程。外界正密切關注他首度在海外發表的談話。

教宗今天將前往位於伊斯坦堡東南方約140公里，昔稱尼西亞（Nicaea）的伊茲尼克（Iznik）。當年教會領袖在此制定奠定基督信仰核心的尼西亞信經。同行者包括東正教徒領袖、君士坦丁堡牧首巴爾多祿茂（Patriarch Bartholomew），以及土耳其、埃及、敘利亞與以色列等中東地區的基督教領袖。

東正教徒和天主教徒在1054年的東西方教會大分裂中決裂，但近數十年來雙方普遍尋求建立更密切的關係。

教宗今天上午與當地小型天主教團體會面。當他抵達伊斯坦堡「聖神主教座堂」（Holy Spirit Cathedral）時，民眾高喊「教宗萬歲」（Viva il papa）。

現年70歲的教宗勉勵在土耳其的天主教徒不應尋求政治影響力，而應致力協助土耳其境內近400萬外來人口，其中約240萬為敘利亞難民，另有來自阿富汗、伊朗與伊拉克的移民。

教宗這次為期6天的海外行程緊湊。他明天將前往伊斯坦堡著名的藍色清真寺（Blue Mosque），這將是他首次以教宗身分造訪穆斯林禮拜場所，並於同日在福斯汽車體育館（Volkswagen Arena）主持天主教彌撒。

教宗將於30日起展開黎巴嫩之行，和平預計將是關鍵主題。黎巴嫩是中東地區基督徒比例最高的國家。

