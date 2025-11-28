出國行李別「放在同一包」 專家揭分裝關鍵：能救整趟旅程

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
專家提醒，旅行旺季期間飛機託運行李更容易延誤，提前分裝能讓旅程保持彈性。示意圖／ingimage
年底假期將近，不少家庭開始規劃出國行程，機場也出現大量旅客。出門旅行最大的擔心之一，就是托運行李沒有跟著人一起到達目的地。對許多人來說，行李延誤不只是不便，更可能讓整趟假期從第一天就陷入混亂。

根據《每日郵報》報導，英國機場接送服務業者SCS Chauffeurs近日分享一項簡單卻實用的建議。他們指出，多數旅客習慣把所有必備品集中放入單一行李，但一旦那件行李在轉機或搬運過程中出現問題，藥品、電子設備與換洗衣物便會全數落在風險中。

該公司商務總監Hadleigh Diamond認為，最有效規避風險的方式，是把重要物品平均分散至不同行李，讓任何一件行李延誤時，都能保持基本生活所需。

他進一步說明，若是多人同行，像是家人、朋友或是帶著小孩的旅客，分裝的效果會更明顯。旅行途中若出現任何行李調度問題，至少還能從其他成員的行李中先取得必需品，不至於在剛抵達當地時就手忙腳亂。

專家建議，個人藥品、日常會使用的設備、充電線材，以及一套能應急的換洗衣物，建議分開放在不同托運袋或隨身包內。另外，每件行李外側應貼上能辨識身份的聯絡標籤，有助於航空公司在尋回時更快找到旅客。至於護照、機票、手機等關鍵物品，則務必隨身攜帶，不要放進托運行李。

