暴雨洪災重創印尼、泰國、大馬 罹難者增至129人

東南亞多地遭洪水侵襲，罹難人數今天增至至少129人，隨著洪災水勢開始消退，區域內各國致力救援受困民眾、恢復電力與通訊並協調災後重建工作。

路透社報導，印尼、馬來西亞和泰國多地過去一週遭氣旋助長的豪雨侵襲，同時馬六甲海峽也罕見形成熱帶風暴。

印尼國家災害應變總署（BNPB）發言人穆哈里（Abdul Muhari）證實，截至今天上午，遭受重創的蘇門答臘島（Sumatra）已有72人罹難。

穆哈里表示，島上部分地區通訊依然中斷，當局正致力恢復電力以及清理遭山崩泥石阻斷的道路。

他補充道，印尼今天將持續空運物資跟救援人員至災區。

泰國當局指出，在南部宋卡府（Songkhla）至少已尋獲55具因洪水喪生的遺體。

宋卡府合艾市（Hat Yai）的雨勢今天終於停歇，但居民仍需在深及腳踝的水中涉水而行，許多人持續受斷電影響。當地民眾檢視自身資產過去一週所受到的損害，其中一人說他「失去了一切」。

馬來西亞證實當地已有兩人身亡，熱帶風暴Senyar午夜左右登陸後隨即減弱。儘管如此，氣象單位持續警戒大雨和強風，並警告惡劣海象恐對小型船隻構成危險。

目前共有3萬名被撤離民眾仍留在避難中心，不過已少於昨天的3萬4000多人。

馬來西亞外交部今天宣布，已自泰國災區25多間飯店撤離1459位受困的大馬公民，且將繼續營救仍滯留災區的其餘300人。