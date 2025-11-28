快訊

幽會已婚男逾10次 日本前橋市長否認「男女關係」但為輕率舉動辭職

中央社／ 東京28日綜合外電報導
日本群馬縣前橋市長小川晶的辭呈昨天獲得市議會批准，她也在當天去職。 圖／擷自小川晶臉書
日本群馬縣前橋市長小川晶的辭呈昨天獲得市議會批准，她也在當天去職。 圖／擷自小川晶臉書

日本群馬縣前橋市長小川晶的辭呈昨天獲得市議會批准，她也在當天去職。她先前多次與已婚男部下在旅館幽會10次以上而引發爭議，為此引咎辭職。市長補選將在明年1月舉行。

日本放送協會（NHK）與共同社報導，目前42歲的小川今年9月下旬承認曾與市府的已婚男性職員，在情趣旅館碰面10次以上，但否認兩人有「男女關係」，不過也認為這是「引發誤會的輕率舉動」。

她先前表態續任，但面臨市議會主要會派（指議會內理念相同議員所組成的政治團體）要求她為此下台的壓力，她因此在本週向市議會議長表達辭意，接著，她的辭呈在昨天被批准。

小川在市議會批准辭呈前表示，基於市民與議會的意見，「辭職是深思熟慮後的決擇」。

小川為律師出身，先前擔任群馬縣議會議員後於2024年2月首次當選市長，為前橋市首位女性市長。

而她今年1月曾經率團訪問台灣，並到台南市政府參訪。

前橋市選舉管理委員會已經敲定，補選將在明年1月5日公告，1月12日投開票。

而選戰焦點將落在小川的動向與其他參選的人馬。

小川在請辭獲准後，並未明確表態是否再度出馬，僅稱「將與支持者及市民等人討論過後再考慮」。

出生於前橋市的39歲無黨籍律師丸山彬，今天已宣布參選，這是他第一次挑戰前橋市長之位。

日本 辭職 議員 出軌 外遇

相關新聞

「從沒那麼羨慕日本」韓反中示威升溫 台灣旅客靠小物防誤認

據日媒FNN報導，韓國首爾近期多次出現反對中國觀光客的示威行動。示威者在繁華商圈高喊「中國走開」（China Out），抗議政府從九月底對中國團體旅客重新開放免簽制度，導致中國觀光客明顯增加。韓保守派支持者反中情緒高漲，使首爾鬧區的抗議活動變得頻繁。

幽會已婚男逾10次 日本前橋市長否認「男女關係」但為輕率舉動辭職

日本群馬縣前橋市長小川晶的辭呈昨天獲得市議會批准，她也在當天去職。她先前多次與已婚男部下在旅館幽會10次以上而引發爭議，...

熊現身日本公廁！6旬警衛JR站前上廁所 憶驚悚瞬間「熊差點撲上」

日本關東中部群馬縣的沼田市28日凌晨發生熊襲事件，一隻熊出現在火車站前的公共廁所內，襲擊正準備走出來的男性警衛，造成他腿...

「掉東西比在自家乾淨好找」全球10大乾淨機場 羽田第一名

英國非營利獨立航空服務調查機構Skytrax公布2025年全球10大最乾淨機場排名，其中九座位於亞洲。日本東京羽田機場再...

17元→22元…羅浮宮門票又漲了 非歐盟遊客要付32歐元

在遭遇珠寶展品被搶劫的事件後，法國羅浮宮27日決定，從2026年起，將非歐盟遊客的門票價格提高45%，參觀羅浮宮將需要支...

外國人在韓持有住宅逾10萬戶 中國人占比56.6%

根據韓國的國土交通部今天公布外國人土地、住宅持有統計，截至今年6月底，外國人持有的國內住宅為10萬4065戶，較去年12...

