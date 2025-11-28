快訊

濱崎步上海演唱會前夕被迫中止 舞台已搭上午才通知

核三最快2027重啟 卓榮泰：若安全無虞「可考慮往這時程規劃」

輔助駕駛惹禍？國一楊梅休息站又撞了 他自撞護欄波及5車釀3人傷

聽新聞
0:00 / 0:00

熊現身日本公廁！6旬警衛JR站前上廁所 憶驚悚瞬間「熊差點撲上」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
日本岐阜縣飛驒市一處果園附近的步道起點處，熊出沒的警示牌就豎立在秋色的落葉中，攝於14日。路透社
日本岐阜縣飛驒市一處果園附近的步道起點處，熊出沒的警示牌就豎立在秋色的落葉中，攝於14日。路透社

日本關東中部群馬縣的沼田市28日凌晨發生熊襲事件，一隻熊出現在火車站前的公共廁所內，襲擊正準備走出來的男性警衛，造成他腿部輕傷。

共同社與富士電視報導，事發地點位於JR沼田站前公共廁所，時間約為凌晨1時20分，當時已無列車營運。這位69歲的警衛向警方表示，他上完廁所正準備離開時，突然看到一隻熊往裡面看，受到驚嚇跌坐在地。就在他往後退時，熊差點撲上來。

根據報導，受害人揮動手腳反抗，雖然右腿被抓傷，但也迫使這隻身長約1至1.5公尺的熊逃離，他之後立即前往附近派出所報案。

車站工作人員表示，沼田地區熊的出沒雖然頻繁，但出現在火車站一帶還是第一次。截至28日上午11時半，這隻熊仍未被捕獲。警方呼籲民眾避免非必要外出，並務必緊閉門窗。

由於自然棲息地食物短缺，日本各地熊的目擊與遭遇事件明顯增加。根據環境省初步統計，今年4月至10月，熊襲擊造成的受害者已達197人，逼近2023年最嚴重紀錄的219人。

火車站 廁所 日本 熊害 JR

延伸閱讀

日本白川鄉合掌村發生幼熊襲擊外國遊客 官員自批丟臉

相關新聞

「從沒那麼羨慕日本」韓反中示威升溫 台灣旅客靠小物防誤認

據日媒FNN報導，韓國首爾近期多次出現反對中國觀光客的示威行動。示威者在繁華商圈高喊「中國走開」（China Out），抗議政府從九月底對中國團體旅客重新開放免簽制度，導致中國觀光客明顯增加。韓保守派支持者反中情緒高漲，使首爾鬧區的抗議活動變得頻繁。

幽會已婚男逾10次 日本前橋市長否認「男女關係」但為輕率舉動辭職

日本群馬縣前橋市長小川晶的辭呈昨天獲得市議會批准，她也在當天去職。她先前多次與已婚男部下在旅館幽會10次以上而引發爭議，...

熊現身日本公廁！6旬警衛JR站前上廁所 憶驚悚瞬間「熊差點撲上」

日本關東中部群馬縣的沼田市28日凌晨發生熊襲事件，一隻熊出現在火車站前的公共廁所內，襲擊正準備走出來的男性警衛，造成他腿...

「掉東西比在自家乾淨好找」全球10大乾淨機場 羽田第一名

英國非營利獨立航空服務調查機構Skytrax公布2025年全球10大最乾淨機場排名，其中九座位於亞洲。日本東京羽田機場再...

17元→22元…羅浮宮門票又漲了 非歐盟遊客要付32歐元

在遭遇珠寶展品被搶劫的事件後，法國羅浮宮27日決定，從2026年起，將非歐盟遊客的門票價格提高45%，參觀羅浮宮將需要支...

外國人在韓持有住宅逾10萬戶 中國人占比56.6%

根據韓國的國土交通部今天公布外國人土地、住宅持有統計，截至今年6月底，外國人持有的國內住宅為10萬4065戶，較去年12...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。