熊現身日本公廁！6旬警衛JR站前上廁所 憶驚悚瞬間「熊差點撲上」

日本關東中部群馬縣的沼田市28日凌晨發生熊襲事件，一隻熊出現在火車站前的公共廁所內，襲擊正準備走出來的男性警衛，造成他腿部輕傷。

共同社與富士電視報導，事發地點位於JR沼田站前公共廁所，時間約為凌晨1時20分，當時已無列車營運。這位69歲的警衛向警方表示，他上完廁所正準備離開時，突然看到一隻熊往裡面看，受到驚嚇跌坐在地。就在他往後退時，熊差點撲上來。

根據報導，受害人揮動手腳反抗，雖然右腿被抓傷，但也迫使這隻身長約1至1.5公尺的熊逃離，他之後立即前往附近派出所報案。

車站工作人員表示，沼田地區熊的出沒雖然頻繁，但出現在火車站一帶還是第一次。截至28日上午11時半，這隻熊仍未被捕獲。警方呼籲民眾避免非必要外出，並務必緊閉門窗。

由於自然棲息地食物短缺，日本各地熊的目擊與遭遇事件明顯增加。根據環境省初步統計，今年4月至10月，熊襲擊造成的受害者已達197人，逼近2023年最嚴重紀錄的219人。