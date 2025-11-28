印尼蘇門答臘洪災增至84死 數十人失蹤
救難人員今天說，印尼蘇門答臘島雨勢不斷引發洪災與山崩，本週已至少有84人罹難，另有數十人失蹤。
法新社報導，除了印尼，鄰近的馬來西亞與泰國也受到嚴重雨勢影響，近來區域內已有數十人因天災喪生。
北蘇門答臘省（North Sumatra）當地警方發言人瓦林圖坎（Ferry Walintukan）表示：「截至今天上午，死亡人數已增至62人，另有95人受傷，包括重傷與輕傷。」
他向法新社表示：「目前至少還有65人持續搜救中。」
根據當地災害應變單位，鄰近的西蘇門答臘省（West Sumatra）至少有22人死亡，另有12人失蹤。
瓦林圖坎說，北蘇門答臘省的救援行動重點是「撤離災民及提供協助」。
他還說，目前北蘇門答臘省部分地區道路與通訊仍中斷。
「希望天氣能夠好轉，讓我們可以調派直升機前往（災情最嚴重）的地區。」
他說，在災情最為慘重的實武牙（Sibolga），已有超過30人罹難。
西蘇門答臘省災難應變中心負責人馬里克（AbdulMalik）向法新社表示：「已有22人死亡，12人仍下落不明。」
根據當地災難應變單位，連日大雨也在印尼最西端的亞齊省（Aceh）引發洪水與山崩，約1500人被迫撤離。
根據法新社記者報導，亞齊省部分地區的電力供應也因此中斷。
印尼每年6月至9月間的季風季節常帶來大雨，引發山崩、暴洪與水傳染的疾病。近日區域內還受熱帶氣旋影響，災情加劇。
